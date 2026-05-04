Oficial | El CD Castellón B se jugará la permanencia en Segunda RFEF frente a la SD Logroñés a doble partido

La suerte ya está echada. 180 minutos por delante para decidir si el CD Castellón B o la SD Logroñés seguirá la próxima temporada, la 2026/27 en Segunda Federación. Este lunes ha tenido lugar en Madrid el sorteo de la fase de ascenso de Segunda a Primera Federación y también las eliminatorias del ‘play-out’. El filial albinegro jugará el próximo fin de semana la ida en Gaetà Huguet contra la SD Logroñés, y siete días después tendrá lugar el partido de vuelta en Las Gaunas.

Un equipo que también sufrió un cambio de entrenador en el banquillo Adrián Cantabrana estuvo 24 partidos al frente del conjunto riojano y desde hace diez jornadas le ha dirigido Albert Aguilar, en busca de remediar la situación. Consiguió evitar el descenso directo, pero no este ‘play-out’. Un equipo con problemas para sacar adelante sus partidos como local (solo tres victorias, por las cinco sumadas fuera de su feudo.

El SD Logroñés será el rival por la permanencia a partir de este próximo fin de semana. / SD Logroñés

Pocos goles

En total, sus 34 partidos de la fase regular los saldó con ocho triunfos, 13 empates y otras 13 derrotas. Sólo anotó 22 goles en 34 jornadas, y encajó 40. Sergio Gil es su máximo realizador con cinco goles, por los tres que suman Iñaki Telletxea, David San Martín y David Fernández. En sus filas juega un viejo conocido de la afición albinegra: el centrocampista hispano-marroquí Bilal Kandoussi (2021/23).

La SD Logroñés juega sus partidos en mítico campo Las Gaunas de la capital riojana, inaugurado en 2002 y que tiene una amplia capacidad para 16.000 espectadores. Esta temporada la media apenas alcanzó los 1.000 por partido. Campo largo de 105 metros.

Las Gaunas será el feudo donde se disputará la vuelta, un campo grande y sin mucho público. / SD Logroñés

Atención

Estas eliminatorias de ‘play-out’ (dos) se disputan a doble vuelta. Los ganadores de ambas se salvarán y los perdedores descenderán a Tercera Federación. Dice el reglamento que en caso de que al final de los 90 minutos del segundo encuentro la eliminatoria está igualada se procederá a una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15 minutos.

Y si transcurrido este tiempo se mantiene la igualdad se irá a la tanda de penaltis (5 cada equipo) y si persiste la igualdad se seguirán lanzando hasta que un resulte ganador, que conservará su plaza en Segunda Federación y el perdedor descenderá a Tercera.