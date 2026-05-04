Oficial | El CD Castellón B se jugará la permanencia en Segunda RFEF frente a la SD Logroñés a doble partido
La ida se disputará este fin de semana en Gaetà Huguet y la vuelta en el mítico estadio de Las Gaunas
La suerte ya está echada. 180 minutos por delante para decidir si el CD Castellón B o la SD Logroñés seguirá la próxima temporada, la 2026/27 en Segunda Federación. Este lunes ha tenido lugar en Madrid el sorteo de la fase de ascenso de Segunda a Primera Federación y también las eliminatorias del ‘play-out’. El filial albinegro jugará el próximo fin de semana la ida en Gaetà Huguet contra la SD Logroñés, y siete días después tendrá lugar el partido de vuelta en Las Gaunas.
Un equipo que también sufrió un cambio de entrenador en el banquillo Adrián Cantabrana estuvo 24 partidos al frente del conjunto riojano y desde hace diez jornadas le ha dirigido Albert Aguilar, en busca de remediar la situación. Consiguió evitar el descenso directo, pero no este ‘play-out’. Un equipo con problemas para sacar adelante sus partidos como local (solo tres victorias, por las cinco sumadas fuera de su feudo.
Pocos goles
En total, sus 34 partidos de la fase regular los saldó con ocho triunfos, 13 empates y otras 13 derrotas. Sólo anotó 22 goles en 34 jornadas, y encajó 40. Sergio Gil es su máximo realizador con cinco goles, por los tres que suman Iñaki Telletxea, David San Martín y David Fernández. En sus filas juega un viejo conocido de la afición albinegra: el centrocampista hispano-marroquí Bilal Kandoussi (2021/23).
La SD Logroñés juega sus partidos en mítico campo Las Gaunas de la capital riojana, inaugurado en 2002 y que tiene una amplia capacidad para 16.000 espectadores. Esta temporada la media apenas alcanzó los 1.000 por partido. Campo largo de 105 metros.
Atención
Estas eliminatorias de ‘play-out’ (dos) se disputan a doble vuelta. Los ganadores de ambas se salvarán y los perdedores descenderán a Tercera Federación. Dice el reglamento que en caso de que al final de los 90 minutos del segundo encuentro la eliminatoria está igualada se procederá a una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15 minutos.
Y si transcurrido este tiempo se mantiene la igualdad se irá a la tanda de penaltis (5 cada equipo) y si persiste la igualdad se seguirán lanzando hasta que un resulte ganador, que conservará su plaza en Segunda Federación y el perdedor descenderá a Tercera.
Suscríbete para seguir leyendo
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
- Directo Castellón-Granada: Los albinegros quieren prolongar el estado de felicidad en Castalia
- CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
- El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
- Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras