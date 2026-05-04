Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut | El CD Castellón vuelve a caer ante el Córdoba CF y se aleja del ascenso directo
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
En Conexión Orellut analizamos la derrota del CD Castellón (1-2) ante el Córdoba CF en Castalia, un rival que vuelve a confirmarse como la ‘bestia negra’ de los albinegros. El equipo no logró rehacerse y ve cómo se complica la lucha por el ascenso directo.
Con José Luis Gual, Dragan Punisic, Pascual Beltrán y Conrado Marín, el programa repasa las claves del partido, el momento del equipo y las consecuencias de este resultado en la recta final de la temporada.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- Informe | Las obras que prepara el CD Castellón en el SkyFi Castalia
- Así queda el ascenso directo para el Castellón tras los resultados de la 36ª jornada, cerrada con la polémica de Riazor
- La boda más albinegra: Se casan con todos los invitados vestidos del CD Castellón y lo celebran en Castalia
- Directo Castellón-Córdoba: Adri Fuentes aumenta la renta visitante
- Directo Castellón-Granada: Los albinegros quieren prolongar el estado de felicidad en Castalia
- CD Castellón | Así queda la zona alta de Segunda División tras los últimos resultados
- El prometedor jugador del Castellón traspasado al Real Madrid
- Pablo Hernández, contrariado tras el Mirandés-Castellón: 'Hemos perdonado ocasiones claras