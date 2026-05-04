Conexión Orellut | El CD Castellón vuelve a caer ante el Córdoba CF y se aleja del ascenso directo

En Conexión Orellut analizamos la derrota del CD Castellón (1-2) ante el Córdoba CF en Castalia, un rival que vuelve a confirmarse como la ‘bestia negra’ de los albinegros. El equipo no logró rehacerse y ve cómo se complica la lucha por el ascenso directo.

Con José Luis Gual, Dragan Punisic, Pascual Beltrán y Conrado Marín, el programa repasa las claves del partido, el momento del equipo y las consecuencias de este resultado en la recta final de la temporada.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.