El CD Castellón culmina la primera fase de la Ciudad Deportiva Globeenergy

Nadie sabe a ciencia cierta cómo terminará la temporada del CD Castellón en lo estrictamente futbolístico, pero, pase lo que pase en la pelea por el ascenso a Primera División, la temporada 2025/26 será la temporada del estreno de la Ciudad Deportiva Globeenergy. Un año después del inicio de las obras, el club albinegro da por culminada la primera fase de la construcción del complejo ubicado en la Coma de Borriol, un hito en la centenaria historia del club orellut.

Tras adquirir los terrenos, el Castellón presentó, en abril del pasado año, un proyecto que cada vez es más realidad. Casi de inmediato comenzaron las obras, priorizando la llamada pradera natural. En esa zona comenzó a entrenar el primer equipo, a finales de julio, en el primero de los campos finalizados a velocidad récord. Y esa zona da por terminada ahora el club, a falta de algunos detalles, con los campos pro que emplea habitualmente el plantel que entrena el míster Pablo Hernández y que en el futuro utilizarán los principales equipos de la cantera albinegra.

Un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Globeenergy, a finales de marzo. / ERIK PRADAS

La zona de la pradera natural, que además de los campos incluye otras áreas específicas de entrenamiento (porteros, rehabilitación, etc.) se ubica en la parte baja de los 122.236 metros cuadrados de la parcela que adquirió, por alrededor de dos millones de euros, el club, que estima una inversión de más de 18 millones para completar las obras, que no se detienen.

Los próximos pasos

Así, la siguiente fase de las obras abordará el aparcamiento definitivo que utilizará el cuerpo técnico y los jugadores, así como el edificio principal del complejo y el Mini Estadi. Este edificio multiusos albergará vestuarios, gimnasio, área médica y de salud, zonas de nutrición, oficinas de dirección, sala de prensa, etc.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el club que preside Haralabos Voulgaris utiliza los módulos que tenía instalados en el complejo de Orpesa, donde entrenó durante las temporadas anteriores, y que trasladó hasta la Coma el pasado verano.

Pablo Hernández, en la ciudad deportiva Globeenergy. / GABRIEL UTIEL

También es prioritaria, en la segunda fase de las obras, la construcción del Mini Estadi, que será el lugar donde disputarán sus partidos, en principio, el filial, el femenino y el juvenil A. Se estima que el CD Castellón B pueda competir ya la próxima temporada en el Mini Estadi, que tendrá una capacidad de unos 3.000 espectadores.

Más obras

Las obras en la Ciudad Deportiva Globeenergy no son las únicas que tendrá en marcha el club orellut este verano. Como avanzó este diario, el club albinegro planifica una serie de obras en el Estadio SkyFi Castalia una vez finalice la temporada, con independencia de que haya o no ascenso.

A día de hoy, una opción muy avanzada es la construcción de una nueva área VIP en la grada de Tribuna Alta. En principio, esta intervención no afectará a los abonados de la zona. La obra conllevará un reajuste de los actuales pupitres de prensa y otros espacios reservados ahora para la seguridad.

Otra obra quizá no muy llamativa, pero fundamental para asentar al club y al SkyFi Castalia en las normativas del fútbol profesional, será la relativa a la llamada UCO (Unidad de Control Organizativo), que incluye la instalación de cámaras de alta resolución y una sala de seguridad. Desde allí se supervisará la vigilancia, el control de acceso y la gestión de emergencias, en conexión con la megafonía y el videomarcador.

También mejorará el CD Castellón zonas internas del SkyFi Castalia, con obras previstas en los vestuarios. Asimismo, el club ampliará el actual gimnasio.