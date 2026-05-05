El Ceuta espera al Castellón con la permanencia asegurada

La Agrupación Deportiva Ceuta, que recibirá al CD Castellón el próximo sábado (14.00 horas), aseguró la pasada jornada de forma matemática su permanencia en LaLiga Hypermotion, donde ha jugado por primera vez después de que lo hiciera hace 46 años en la temporada 1980/81.

El equipo ceutí certificósu continuidad en el fútbol profesional, como era su objetivo, gracias a la victoria en El Molinón tras ganar por 1-2 al Sporting de Gijón, con lo que alcanzó su permanencia de manera matemática con 15 victorias, 9 empates y 14 derrotas en los que ha anotado 46 goles y ha recibido 58 tantos.

Imagen del partido entre el Castellón y el Ceuta, en el SkyFi Castalia (3-3). / GABRIEL UTIEL

El equipo entrenado por José Juan Romero conquistaba los tres puntos en tierras asturianas después de haber encadenado cuatro empates (Burgos, Real Sociedad B, Zaragoza y Racing de Santander) y una derrota (Eibar), por lo que no ganaba desde que superó al Cádiz (2-1) el 28 de marzo.

Victorias de prestigio

El Ceuta ha alcanzado los puntos necesarios después de una temporada donde ha conseguido hasta 15 victorias sobre Huesca (2-1), Zaragoza (1-0), Eibar (1-0), Mirandés (2-0), Cultural Leonesa (0-1), Almería (3-2), Burgos (1-0), Real Sociedad B (1-3), Andorra (2-1), Cultural Leonesa (3-1), Granada (2-1), Córdoba (3-2), Mirandés (0-1), Cádiz (2-1) y Sporting (1-2).

Asimismo, ha sumado nueve empates con Castellón (3-3), Cádiz (0-0), Albacete (0-0), Granada (1-1), Las Palmas (1-1), Burgos (1-1), Real Sociedad B (0-0), Zaragoza (2-2) y Racing de Santander (0-0).

Y su capítulo lo ha cerrado con catorce derrotas contra Real Valladolid (3-0), Sporting (0-1), Racing de Santander (4-1), Córdoba (2-0), Leganés (1-2), Deportivo (2-1), Málaga (2-1), Real Valladolid (0-3), Almería (4-2), Huesca (2-0), Las Palmas (4-0), Deportivo (1-2), Leganés (5-2) y Eibar (3-0).

El estadio Alfonso Murube ha sido fundamental para el conjunto ceutí al haber sumado en su feudo once victorias, tres empates y sólo encajar cuatro derrotas. Allí buscará el Castellón un triunfo que lo acerque al ascenso.