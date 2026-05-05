Precedentes | Ceuta nunca ha sido una plaza sencilla para el CD Castellón

La AD Ceuta FC espera al CD Castellón con los deberes hechos. El conjunto ceutí ha cuajado una gran temporada, tras el ascenso del curso pasado, y tiene la permanencia asegurada. No por ello será sencillo para los castellonenses. De hecho, Ceuta nunca ha sido una plaza fácil para los orelluts, que solo han ganado allí una vez.

En total, el CD Castellón ha visitado a la actual AD Ceuta FC (club heredero del Atlético Ceuta), en cinco ocasiones. El balance es de tres derrotas y un empate en Segunda División y una sola victoria, en Primera RFEF. La consiguió el Castellón de Dick Schreuder.

Ocurrió en la última visita albinegra a Ceuta, en los primeros compases de la temporada 2023/24, que terminó en ascenso. Los albinegros ganaron 1-3, remontando con goles de Medunjanin y Villahermosa, y abrochando el triunfo en el descuento por mediación de Cristian Rodríguez.

El último once

El Castellón formó con Gonzalo Crettaz, Iago Indias, Óscar Gil, Salva Ruiz, Manu Sánchez, Calavera, Villahermosa, Julio Gracia, Medunjanin, Raúl Sánchez y De Miguel. Desde el banquillo entraron Chirino, Jeremy de León, Borja Granero, Traoré y el mentado Cristian Rodríguez, que ahora milita en el Ceuta, precisamente, junto a otros exalbinegros como Manu Sánchez, Rubén Díez, Kialy Koné o Yann Bodiger.

Un repaso a aquel partido muestra la alta rotación de la plantilla del Castellón, en las últimas temporadas. De los que jugaron en Ceuta en 2023, solo permanecen en el plantel Salva Ruiz y Raúl Sánchez, con escaso protagonismo en las últimas jornadas. También viajó a aquel encuentro, pero no jugó, Israel Suero.

Las otras cuatro visitas del Castellón al actual Ceuta no fueron tan positivas. Solo rascó un empate y perdió los partidos restantes. El primero fue en la temporada 1956/57, con un contundente 4-1.

Otro Ceuta

En el siglo XX, el Castellón viajó a Ceuta para jugar contra otro Ceuta. Lo hizo dos veces: en la temporada 1980/81, en Segunda, empató sin goles; y en la campaña 1974/75, en Copa del Rey, perdió 2-0, pero consiguió remontar en la vuelta con goles de Tonín, Severino y Fermín (3-0).

Cabe recordar que en la primera vuelta de esta temporada, Castellón y Ceuta empataron a tres. Los goles orelluts los anotaron Sienra, Cala y Suero (de penalti). Fue el último partido de Johan Plat como entrenador albinegro.