Los motivos por los que el Castellón B jugará en el SkyFi Castalia

Mejor escenario para encarrilar la permanencia imposible: el Estadio Skyfi Castalia. Sí, el decisivo partido de ida del play-out’por la permanencia en Segunda Federación se disputará en el feudo albinegro este domingo, día 10 de mayo del 2026, a las 12.00 horas. Allí se enfrentarán el CD Castellón B y la SD Logroñés. Una eliminatoria doble partido para evitar el descenso a Tercera Federación.

Óscar López, entrenador del CD Castellón B que este martes 5 de mayo del 2026 ha cumplido 46 años, deja claro que, en su aún corta experiencia en el mundo de los banquillos, ha «aprendido a que uno tiene que hacer su faena cuanto toca y no esperar favores de otros», tras verse obligado a tener que disputar el play-out por la permanencia en Segunda Federación.

Asimismo, dice que está convencido que sus jóvenes futbolistas «han aprendido a gestionar los momentos difíciles».

Situación

El CD Castellón B ganó al Girona B (4-2), pero no ayudaron las derrotas del Valencia Mestalla en Olot (2-0), ni la del Sant Andreu en casa ante el Barbastro (0-1, en el minuto 88).

Con todo ello, ahora llega una eliminatoria a cara o cruz ante la SD Logroñés, primero en Castelló y después en Las Gaunas. «El fútbol me ha enseñado que uno tiene que hacer su faena cuando toca y no esperar nada de los demás: nosotros tuvimos que haber hecho los deberes hace unas semanas y no los hicimos», aseguró.

Marcos Montero pelea un balón junto a Garrido, en el centro del campo del Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

El pasado domingo ante el Girona B su equipo también disputó un partido a cara o cruz y ganó haciendo un gran partido y un extraordinario derroche de fuerza, garra y fútbol. «Ya fue una experiencia muy importante para estos jóvenes futbolistas, para saber manejarse bien en estas situaciones: los chavales han evolucionado y han aprendido a gestionar bien estos momentos, estas situaciones del juego», destacó Óscar López.

Razones

En el SkyFi Castalia logró el ascenso a Segunda Federación hace un año de la mano de Pablo Hernández y en el SkyFi Castalia intentará poner la primera piedra para la permanencia en la categoría, ahora con Óscar López a los mandos.

No habrá mejor escenario para el CD Castellón B que jugar en el césped de Castalia. / Redacción

El filial castellonense jugará en un campo grande y de césped natural , tal y como sucederá en el partido de vuelta en el mítico campo Las Gaunas de la capital riojana, de 106 metros de largo.

, tal y como sucederá en el partido de vuelta de la capital riojana, de 106 metros de largo. Así que no hay excusa para acudir este domingo a animar a un filial que tiene que encarrilar esta eliminatoria para afrontar con garantías el duelo de vuelta para el siguiente fin de semana, después del gran ambiente vivido el pasado domingo, en Gaetà Huguet, en el 4-2 al Girona B..