Las 10 frases más contundentes de Brignani antes del Ceuta-Castellón

El CD Castellón encara un duelo decisivo ante la AD Ceuta en un momento en el que la clasificación aprieta y cada jornada puede marcar el destino del equipo. Con la pelea por los puestos altos al rojo vivo, el margen de error es prácticamente inexistente.

El Castellón jugará en esta 39ª jornada de LaLiga Hypermotion, este sábado 9 de mayo del 2026, en el Estadio Alfonso Murube, a partir de las 14.00 horas.

En este contexto, Brignani ha lanzado un mensaje directo y sin filtros en la previa del Ceuta-Castellón. Sus palabras reflejan tensión, ambición y máxima exigencia dentro del vestuario albinegro.

Estas son las 10 frases más potentes de Brignani, en la antesala de un partido que puede ser un punto de inflexión.

Brignani celebra el 2-0 en el Castellón-Huesca. / KMY ROS

“Sabemos lo que nos jugamos”

El defensa no esquiva la realidad: el Castellón está ante un partido clave en la lucha por sus objetivos en la clasificación.

“Cada punto ahora vale oro”

Con varios equipos peleando en la zona alta, cualquier tropiezo puede hacer perder posiciones. El mensaje es claro: no fallar.

“El Ceuta es un rival muy complicado”

El conjunto ceutí llega como un rival incómodo, capaz de competir y poner en problemas a cualquiera, algo que Brignani subraya para evitar excesos de confianza.

“Tenemos que salir concentrados desde el minuto uno”

Una advertencia directa: el Castellón no puede permitirse desconexiones en un partido de este nivel competitivo.

“El equipo está unido”

En plena presión clasificatoria, el vestuario albinegro cierra filas para afrontar el tramo decisivo.

“En casa tenemos que hacernos fuertes”

El factor campo puede ser diferencial. El Castellón quiere imponer su ritmo y convertir el partido en su terreno.

“La afición es fundamental para nosotros”

Mensaje a la grada: Castalia debe ser un empuje extra en un duelo de máxima exigencia.

“Estamos trabajando muy bien durante la semana”

Confianza en la preparación, pero sin bajar la guardia: el trabajo previo debe reflejarse en el resultado.

“No podemos relajarnos”

El aviso se repite: la clasificación no permite concesiones en este tramo de la temporada.

“Vamos a darlo todo para conseguir la victoria”

Sin medias tintas: el Castellón necesita sumar de tres para mantenerse en la pelea.

Un partido que puede marcar el rumbo del Castellón

El Ceuta llega como un rival incómodo y competitivo, mientras que el Castellón afronta el choque con la obligación de responder en un momento clave del calendario, a cuatro jornadas de la conclusión.

Las palabras de Brignani reflejan un escenario claro: presión máxima, objetivos en juego y un partido que puede mover la clasificación. El equipo albinegro no quiere dejar escapar más oportunidades.

El Ceuta-Castellón ya se juega… y la tensión está sobre la mesa.

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