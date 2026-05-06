AD Ceuta-CD Castellón: Horario y dónde ver el partido

El CD Castellón afronta una salida de máxima exigencia este sábado en el Alfonso Murube en una de esas jornadas que pueden marcar el decisivo tramo final de la temporada. El conjunto albinegro visita a la AD Ceuta con la obligación de seguir sumando en plena pelea por la promoción de ascenso y con el reto de proteger una posición privilegiada en la zona noble de LaLiga Hypermotion. Mucho en juego.

El partido, correspondiente a la jornada 39, llega en un momento decisivo para los albinegros A falta de muy poco para el cierre del campeonato, cada punto empieza a tener un valor enorme. El Castellón se ha ganado el derecho a soñar, pero también sabe que cualquier tropiezo puede apretar todavía más una clasificación en la que la igualdad es máxima.

Según la clasificación, el equipo albinegro llega situado en quinta posición con 64 puntos, dentro de los puestos de promoción de ascenso, después de 38 jornadas disputadas. Por delante tiene al RC Deportivo, tercero con 68 puntos, y a Las Palmas, cuarto con 66. Por detrás, la presión también es evidente: el Málaga aparece sexto con 63, el Burgos séptimo con 62 y el Eibar octavo con 61.

En plena lucha por el ascenso a Primera

La visita al Ceuta, por tanto, no es un partido más. Es una prueba de madurez, de personalidad y de ambición para un Castellón que quiere consolidarse en la zona de playoff y, si el calendario y los resultados acompañan, mantener viva la ilusión de acercarse a cotas todavía mayores. El ascenso directo está complicado, con el Racing líder con 72 puntos y el Almería segundo con 70, pero mientras las matemáticas lo permitan, el equipo tiene motivos para seguir compitiendo cada jornada como una final.

El gran objetivo, en cualquier caso, pasa por amarrar la promoción de ascenso. El Castellón ha llegado al tramo final de la temporada en una posición que muchos habrían firmado al inicio del curso, pero ahora el reto es rematar el trabajo. La regularidad, la fortaleza mental y la capacidad para manejar partidos de alta tensión serán determinantes en este sprint final.

Enfrente estará una AD Ceuta que ha completado una temporada muy meritoria. El conjunto local, recién ascendido, aparece en la zona media de la clasificación, con 54 puntos, en undécima posición, lejos del sufrimiento de la parte baja y con margen para competir sin la presión extrema de la permanencia. El equipo de José Juan Romero ha convertido el Alfonso Murube en un escenario incómodo y buscará regalar otra alegría a su afición en una campaña histórica para el club ceutí.

Jugar fuera de casa, ante un rival liberado y en un campo con ambiente, obliga a entrar al partido con máxima concentración. Los albinegros no pueden permitirse desconexiones, porque en este punto de la temporada los errores se pagan caros. Ganar en Ceuta supondría dar un golpe encima de la mesa y reforzar la candidatura del equipo a jugar el playoff de ascenso con garantías.

El tramo final de LaLiga Hypermotion no perdona. Cada jornada mueve la clasificación, cambia estados de ánimo y puede dejar a un equipo muy cerca de su objetivo o devolverlo a la pelea más apretada. Por eso, el Castellón, claro favorito a ganar el encuentro, viaja a Ceuta con una idea clara: competir, sumar y seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la promoción.

El Alfonso Murube recibirá a un equipo de la parte alta y el Castellón tendrá que responder como lo que es ahora mismo: un aspirante serio a jugar por el ascenso. La clasificación le da argumentos, la temporada le da crédito y la afición albinegra sabe que este tipo de partidos son los que definen si un equipo está preparado para soñar hasta el final.

Cala, en el 3-3 de la primera vuelta ante el Ceuta. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Horario y dónde ver el AD Ceuta-CD Castellón

El AD Ceuta-CD Castellón se disputará el sábado 9 de mayo, a partir de las 14:00 horas, en el Estadio Alfonso Murube, correspondiente a la jornada 39 de LaLiga Hypermotion.

El partido podrá verse en directo en España a través de LaLiga TV Hypermotion y de DAZN, que ofrece la emisión de LaLiga Hypermotion. Además, en Mediterráneo podrás seguir el minuto a minuto, además de la crónica, las declaraciones de Pablo Hernández, los mejores jugadores del partido y todo lo que acontezca en un duelo vital para el Castellón.