¿Cómo puedo asistir al Castellón B-SD Logroñés en el SkyFi Castalia?
El domingo a las 12.00 horas, la ida del play-out por la permanencia en Segunda Federación
El CD Castellón B afronta este domingo, 10 de mayo del 2026, una cita decisiva por la permanencia en Segunda Federación. El filial albinegro disputará la ida del play-out ante la SD Logroñés este domingo a las 12.00 horas en el SkyFi Castalia, que abrirá sus puertas para empujar al equipo en uno de los momentos más importantes de la temporada.
El SkyFi Castalia, escenario de una final por la salvación
El club ha decidido trasladar el encuentro al SkyFi Castalia para que el filial pueda sentir de cerca el apoyo de la afición albinegra. El acceso general se realizará por las puertas 1 y 4, con el objetivo de concentrar al público en la zona de tribuna baja y generar el mejor ambiente posible.
Entradas gratuitas para abonados y cantera
- Los abonados del CD Castellón podrán acceder gratis al partido mostrando el abono de la temporada.
- También tendrá entrada gratuita la Cantera Albinegra, que deberá rellenar el formulario habilitado en la aplicación de 360.
- Para el público general, las entradas se venderán en las ventanillas de la zona de acreditaciones del SkyFi Castalia, junto a la entrada del aparcamiento, desde las 10.30 horas.
Precios para el Castellón B-SD Logroñés
Los precios serán los mismos que durante la temporada en el Gaetà Huguet:
- Adultos: 15 euros
- Niños: 5 euros, nacidos entre 2013 y 2022
- Menores de 3 años: gratis, nacidos de 2023 en adelante
La Tenda Albinegra también abrirá
La Tenda Albinegra permanecerá abierta de 10.00 a 12.00 horas para que los aficionados puedan comprar productos oficiales y animar al filial en esta eliminatoria clave.
El Castellón B necesita el último empujón de su gente para acercarse a la permanencia. El SkyFi Castalia vuelve a ser llamada a jugar su partido desde la grada.
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