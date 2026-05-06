CD Castellón | Perseguidores y perseguidos: las cuentas del último mes por el ascenso a Primera División

El CD Castellón ha llegado al último mes de la Liga en la quinta plaza. Esto es: persiguiendo a los equipos del ascenso directo y perseguido por aquellos que desean su plaza en el play-off. El tropiezo ante el Córdoba CF, sumado a las victorias de la mayoría de los rivales de la zona alta, dejó a los de Pablo Hernández a seis puntos del ascenso directo y con dos de margen respecto al séptimo. Las calculadoras echan humo en media España.

También en Castellón, analizando los últimos cuatro partidos del campeonato regular. Los albinegros, que hace solo un año estaban haciendo cuentas similares, pero por la permanencia, comienzan la secuencia final visitando a la AD Ceuta, que la pasada jornada consiguió el objetivo de la salvación. Una situación diferente a la de los siguientes rivales del Castellón, que pueden estar jugándose todo, ya sea por arriba o por la zona baja de la tabla clasificatoria. Y no es un asunto menor.

Porque después del desplazamiento a Ceuta, el Castellón recibirá al Cádiz en el SkyFi Castalia. Sorprendentemente, el equipo gaditano está inmerso en la pelea por la permanencia. Ahora mismo está fuera de los puestos de descenso, pero solo maneja tres puntos de distancia. Además, este fin de semana recibirá al Deportivo de la Coruña, otro de los equipos que aspira aún al ascenso directo.

Una gran diferencia

Para el Castellón, el grado de dificultad de las dos últimas jornadas dependerá en buena medida de la situación en la que lleguen Huesca y Eibar. No es lo mismo, obviamente, visitar al Huesca en la penúltima jornada con el equipo local ya descendido a Primera RFEF o jugándose la permanencia; y tampoco es lo mismo recibir al Eibar en la última fecha si los vascos están peleando por entrar en el play-off o ya no se juegan nada.

El calendario. / Mediterráneo

Duelos directos

Para el último mes, el Castellón depende el Eibar para los enfrentamientos directos en la zona alta. En las últimas jornadas, el equipo de Pablo Hernández midió fuerzas con rivales directos como Burgos y Málaga (con victorias) y perdió ante el último invitado a la fiesta, el Córdoba, que sueña con un pleno para culminar la remontada.

El plantel cordobés es precisamente uno de los equipos que tiene enfrentamiento directo con otro aspirante al ascenso: en la penúltima jornada visitará al Eibar. Hay más: en el calendario del último mes (ver gráfico superior) asoman un Racing-Málaga, un Burgos-Almería, un Almería-Las Palmas, un Deportivo-Las Palmas...

El reparto de plazas

Cabe recordar que los dos primeros clasificados logran el ascenso directo a Primera División. Los cuatro siguientes jugarán el play-off, en busca de la tercera plaza de ascenso, y el orden de la clasificación importa: el mejor clasificado tiene ventaja de campo y resulta ganador en caso de empate en la vuelta tras la prórroga.