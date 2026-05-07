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¡Castellón, peligro! El 'fuego amigo', amenaza extra en Ceuta

Los caballas cuentan con cinco exalbinegros... y no son media docena porque uno se marchó en el mercado de invierno

Vestuario de la AD Ceuta en el SkyFi Castalia, con la camiseta de Rubén Díez.

Vestuario de la AD Ceuta en el SkyFi Castalia, con la camiseta de Rubén Díez. / AD Ceuta

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón se enfrenta a un rival con memoria. El Ceuta recibe a los orelluts este sábado, 9 de mayo del 2026, a las 14.00 horas en el Estadio Alfonso Murube, con una amenaza poco habitual: cinco exalbinegros en su plantilla que conocen el estadio, la exigencia… y cómo hacer daño.

Manu Sánchez, Rubén Díez, Kialy Abdoul Koné, Cristian Rodríguez y Yann Bodiger aguardan con cuentas pendientes en un duelo con morbo máximo.

⚡ Manu Sánchez: el puñal que explotó en el SkyFi Castalia

El lateral que jugaba como extremo fue uno de los grandes motores del ascenso reciente. Sus cifras impresionan: 15 goles y 7 asistencias en 79 partidos. Un perfil devastador desde atrás que ahora siembra dudas: lleva sin jugar desde el 7 de abril.

🎯 Rubén Díez: talento y gol para decidir

Pocos jugadores han dejado tanta huella reciente. Clave en el ascenso del 2020, su calidad entre líneas sigue siendo diferencial. En su etapa orellut: 88 partidos, 14 goles y 4 asistencias. Si aparece, la afición albinegra lo sabe: hay peligro real.

🚀 Koné: velocidad para romper partidos

El extremo izquierdo aporta algo distinto: potencia, desborde y espacios. Su paso fue irregular, pero dejó números: 9 goles en 70 partidos. Llega entre algodones por su tobillo, pero si juega, es un factor imprevisible.

🧠 Bodiger: el equilibrio que ahora manda

Paso breve pero convincente en el Castellón. Hoy es otra historia: pieza clave en el Ceuta, dueño del ritmo y del equilibrio. El cerebro silencioso que puede inclinar el partido.

❓ Cristian Rodríguez: de protagonista a sombra

Fue importante: 53 partidos, 4 goles y 12 asistencias. Pero ahora vive en el ostracismo: solo siete minutos en tres meses y medio. Su papel es una incógnita total.

🔗 Más conexiones que incendian el duelo

El vínculo pudo ser aún mayor: Juanto Ortuño salió rumbo al Real Murcia en invierno.

Y ojo a otro nombre: Diego González, de Vila-real, añade acento provincial al Ceuta.

💥 Duelo con cuentas pendientes en el Alfonso Murube

No es un partido más. Es un choque con historia reciente, emociones cruzadas y mucho en juego.

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El Ceuta espera con exjugadores que saben cómo se compite en el SkyFi Castalia… y el CD Castellón deberá evitar que ese pasado se convierta en una amenaza real.

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