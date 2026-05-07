¡Castellón, peligro! El 'fuego amigo', amenaza extra en Ceuta
Los caballas cuentan con cinco exalbinegros... y no son media docena porque uno se marchó en el mercado de invierno
El CD Castellón se enfrenta a un rival con memoria. El Ceuta recibe a los orelluts este sábado, 9 de mayo del 2026, a las 14.00 horas en el Estadio Alfonso Murube, con una amenaza poco habitual: cinco exalbinegros en su plantilla que conocen el estadio, la exigencia… y cómo hacer daño.
Manu Sánchez, Rubén Díez, Kialy Abdoul Koné, Cristian Rodríguez y Yann Bodiger aguardan con cuentas pendientes en un duelo con morbo máximo.
⚡ Manu Sánchez: el puñal que explotó en el SkyFi Castalia
El lateral que jugaba como extremo fue uno de los grandes motores del ascenso reciente. Sus cifras impresionan: 15 goles y 7 asistencias en 79 partidos. Un perfil devastador desde atrás que ahora siembra dudas: lleva sin jugar desde el 7 de abril.
🎯 Rubén Díez: talento y gol para decidir
Pocos jugadores han dejado tanta huella reciente. Clave en el ascenso del 2020, su calidad entre líneas sigue siendo diferencial. En su etapa orellut: 88 partidos, 14 goles y 4 asistencias. Si aparece, la afición albinegra lo sabe: hay peligro real.
🚀 Koné: velocidad para romper partidos
El extremo izquierdo aporta algo distinto: potencia, desborde y espacios. Su paso fue irregular, pero dejó números: 9 goles en 70 partidos. Llega entre algodones por su tobillo, pero si juega, es un factor imprevisible.
🧠 Bodiger: el equilibrio que ahora manda
Paso breve pero convincente en el Castellón. Hoy es otra historia: pieza clave en el Ceuta, dueño del ritmo y del equilibrio. El cerebro silencioso que puede inclinar el partido.
❓ Cristian Rodríguez: de protagonista a sombra
Fue importante: 53 partidos, 4 goles y 12 asistencias. Pero ahora vive en el ostracismo: solo siete minutos en tres meses y medio. Su papel es una incógnita total.
🔗 Más conexiones que incendian el duelo
El vínculo pudo ser aún mayor: Juanto Ortuño salió rumbo al Real Murcia en invierno.
Y ojo a otro nombre: Diego González, de Vila-real, añade acento provincial al Ceuta.
💥 Duelo con cuentas pendientes en el Alfonso Murube
No es un partido más. Es un choque con historia reciente, emociones cruzadas y mucho en juego.
El Ceuta espera con exjugadores que saben cómo se compite en el SkyFi Castalia… y el CD Castellón deberá evitar que ese pasado se convierta en una amenaza real.
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