Oficial | El CD Castellón renueva a una de las 'perlas' de la cantera

El CD Castellón anunció este jueves la renovación de uno de los futbolistas más importantes de la cantera. El ondense Carlos Segura, máximo goleador del filial en las últimas dos temporadas, seguirá vistiendo la elástica albinegra, con independencia de lo que ocurra en el play-out de permanencia en Segunda RFEF, que disputará el Castellón B contra la SD Logroñés.

Segura (Onda, Castellón, 2003) cumple su segunda campaña en la entidad albinegra. El año pasado anotó 16 goles y fue fundamental en el ascenso de categoría. Este curso ha mejorado incluso sus registros y ya suma 19 tantos. Además, el atacante debutó con el primer equipo en la Copa del Rey.

Trayectoria

Anteriormente, Carlos Segura se formó en la cantera del Villarreal, donde alternó el groguet con el Roda y llegó hasta el segundo filial (Villarreal C). También jugó en Vilafamés, Primer Toque y Club la Vall.

Ahora renueva con el Castellón y además el acuerdo incluye cláusulas que permiten renovar al jugador de manera unilateral en el futuro.