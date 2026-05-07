Conexión Orellut | El CD Castellón viaja a Ceuta en busca de otro triunfo a domicilio que le reafirme en play-off en una jornada clave

El nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast del periódico Mediterráneo dirigido por José Luis Gual, se estrena este jueves 7 de mayo con la mirada puesta en la actualidad del CD Castellón y en una jornada que puede resultar decisiva para sus aspiraciones de promoción.

El programa analiza la previa del partido que los albinegros disputan este sábado en Ceuta, donde el equipo buscará recuperarse del último tropiezo en Castalia y sumar una nueva victoria a domicilio que le permita reforzar su posición en zona de play-off. La tertulia aborda las posibles alineaciones, el estado del equipo y la trascendencia del encuentro en el tramo final de la competición.

Escucha el nuevo episodio

Además, el episodio repasa la situación del filial, que afronta en Castalia el partido de ida del play-out ante la SD Logroñés. Junto a José Luis Gual participan Luis Pastor, Pablo Casado, Alberto Aparici y se incluyen declaraciones del técnico Pablo Hernández.

El espacio también deja margen para otros asuntos de actualidad y para su sección final, Enola Wave, dedicada en esta ocasión a recordar algunos dúos musicales emblemáticos de los años 80.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.