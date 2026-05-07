Pablo Hernández, en la previa del Ceuta-Castellón: "En el fútbol es difícil vivir momentos como el que estamos viviendo y hay que disfrutarlo"

El CD Castellón ultima la preparación del próximo partido. El equipo de Pablo Hernández, quinto en la clasificación, visita este sábado a la AD Ceuta. El entrenador orellut ha comparecido este jueves en la sala de prensa del SkyFi Castalia.

Estas han sido sus frases.

La semana y el estado de Barri, baja la pasada jornada

"La semana, como siempre. Veo al equipo enchufado, entrenando un gran ritmo y a un gran nivel, con ganas. Cuando pierdes, deseas que llegue el siguiente partido para rehacerte. Barri está cada día mejor, ha entrenado una parte con el grupo, pero hasta mañana no valoraremos si puede estar el fin de semana".

Qué tipo de rival es el Ceuta y qué tipo de partido espera

"Un partido complicado. Es un rival que ha hecho una muy buena temporada a nivel de puntos y a nivel de juego. En casa ha sido capaz de ganar muchos partidos. Sabe a lo que juega, es valiente con balón, acumula mucha gente en la parte ofensiva. Tiene jugadores muy interesantes. Por ejemplo, Marcos (Fernández) ha marcado bastantes goles y es un delantero incómodo de marcar, insiste e insiste, pelea cada balón, lee muy bien los movimientos en el área. Ya lo demostró en Castalia. Aunque el Ceuta no se juegue nada, seguro que quiere ganar ante su afición y será un partido muy complicado".

El partido contra el Córdoba

"Mis primeras impresiones fueron que no debimos perder, que hicimos méritos para ganar y después de verlo y analizarlo pienso igual. No fuimos contundentes en las áreas y al final es lo que determina el resultado. En la del rival no fuimos capaces de aprovechar lo que generamos, y en la nuestra hubo situaciones en las que no fuimos lo suficientemente contundentes. Es lo que tenemos que mejorar".

Galería | El CD Castellón entrena en la Ciudad Deportiva Globeenergy antes de la visita a la AD Ceuta / Toni Losas

¿Ansiedad en el área? "No creo que sea ansiedad. Simplemente momentos en los que no se toma la mejor decisión, la que nos dé ventaja. Es fácil luego verlo en video o en la repetición, pero cada jugador en ese momento intenta lo mejor".

La pérdida de solidez defensiva. "Varios factores. Los errores: cuando cometes menos es más difícil mantener portería a cero. El acierto del rival: hay partidos que a la primera o segunda llegada te hacen gol, caso del Mirandés. Al final depende de muchas cosas y esto va de meter más goles que el rival. La portería a cero es importante, pero si no somos capaces de conseguirla, lo que tenemos que hacer es que todo lo que producimos, que es mucho, convertirlo en goles".

Convocatoria

"Barri está mucho mejor. Ronaldo estará sin problemas (tras superar unas molestias). En cuanto al filial (que va a jugar el play-out de permanencia), al final es complicado. Fadel está en dinámica de filial estos días porque creemos que sin tener bajas atrás es difícil que entre (con el primer equipo) y es bueno que ayude al filial. Con otros jugadores, ahora mismo estamos pensando lo mejor para el club Bajar a De Nipoti (que tiene ficha B) no es algo que se plantee. Es jugador del primer equipo".

¿El hecho de pelear por el ascenso directo puede provocar que se vea el play-off como algo menor?

"No lo creo. Obviamente, nos vimos en esas posiciones, primeros o segundos, en algunas jornadas, y es muy bonito vivirlo. Más los que somos de aquí y después de todo lo que hemos pasado, pero creo que la gente sabe la dificultad de un play-off y hay que vivirlo como lo que es, un play-off a Primera División, que se dice pronto. Hay que valorar lo que están haciendo estos jugadores y hay que recordar hace no mucho este club jugaba play-offs para salir de Tercera División. En el fútbol es difícil vivir estos momentos. Normalmente vives momentos malos o en los que no juegas por nada, y esto hay que disfrutarlo. Todos nos vamos a dejar la vida, disfrutemos hasta donde lleguemos. Con el nivel que han dado este jugadores podemos marcarnos cualquier objetivo y pelear por ello".