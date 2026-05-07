El retrato de Brignani: un defensa con el espíritu de un delantero en el Castellón

A Fabrizio Brigani es un jugador que se le ve. Su poderosa planta de central tan pronto se deja sentir en el área propia que siendo una de las principales amenazas en el florido juego a balón parado del Castellón. Viviendo al límite como viven el portero y los defensas albinegros, cada error queda magnificado, pero lo cierto es que el italiano lo equilibra con su influencia en el ataque: no en vano, es el zaguero más realizador de LaLiga Hypermotion, con cinco tantos.

Brigani, de nuevo en rueda de prensa, expresó ese espíritu de delantero embutido en los 192 centímetros de su envergadura. «Lo mejor del fútbol es marcar y ganar», introdujo. «Es verdad que he tenido partidos en los que fallé ocasiones importantes, como ante el Racing o la Real Sociedad, pero después pude marcar contra Las Palmas y seguir ayudando al equipo», enumeró. «Aun así, en mi posición -matizó-, lo más importante es dar confianza y seguridad». «Quiero seguir marcando, claro, pero sobre todo ser un jugador fiable para el equipo», dijo.

La captación

«Creo que vamos por el camino correcto y hay que seguir así», reseñó el transalpino que en el Mantova 1911, a caballo entre la Serie B y la C, ya anotó la nada despreciable cifra de 12 goles en 63 encuentros oficiales. Rendimiento que le puso en el especial radar del Castellón, hasta el punto de desembolsar un dinero para sacarlo, por vez primera en su carrera, de Italia.

La otra faceta

Con todo, el rendimiento de Fabri como albinegro no solo se mide en esas certeras incorporaciones al ataque, como la que sirvió para rubricar la remontada en Riazor a los escasos segundos de haber salido al terreno de juego, rescatar un punto en el descuento en Las Palmas o evitar males mayores en el Carlos Belmonte.

No en vano, Brignani viene de ser el futbolista del Castellón con mayor número de recuperaciones en las dos últimas jornadas: 14 en Málaga y dos más el sábado ante el Córdoba.

El (auto)diagnóstico

«Cada partido me encuentro mejor», certificó. «Cuanto más juegas, más confianza coges y mejor te sientes», subrayó. «Ahora estoy bien; y cuando el equipo compite y gana, eso también ayuda al jugador», constató.

«La verdad es que siempre llego mejor al final de temporada, me cuesta coger el ritmo y la mejor forma», admitió. «Creo que es también porque el trabajo está bien hecho; aunque, claro, siempre se puede hacer mejor, pero la verdad es que hablé después del partido ante el Granada un poco molesto por algunos fallos, aunque estoy intentando corregirlo y estar siempre mejor», manifestó.

No cambia nada

A juicio de Brignani, el reciente traspié contra el Córdoba no debe hacer dudar al vestuario.

«El vestuario está bien», tranquilizó. «No estamos felices, pero veo que el equipo está bien, también porque todos hemos entendido que no jugamos mal», señaló. «Pasó un poco de mala suerte; detalles que se pueden hacer mejor, pero el equipo apretó y lo intentó», comentó Brigani. «El equipo no ha cambiado su forma de entrenar, sus ganas de competir», analizó sobre el trabajo de estos días.

El italiano enfoca el compromiso del Alfonso Murube (sábado a las 14.00 horas). «Estamos preparando un partido difícil, porque sabemos que ellos compiten bien allí y que han ganado mucho, creo que han construido la permanencia en su casa». «Tiene un muy buen delantero [Marcos Fernández, 12 goles] y una forma de jugar que no es fácil de afrontar, sobre todo en Ceuta», reflejó Brignani.