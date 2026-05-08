Altas, bajas y alineaciones probables del Ceuta-Castellón

El CD Castellón viaja hoy hacia Ceuta, donde este sábado medirá fuerzas con el conjunto local. El equipo de Pablo Hernández busca tres puntos que le permitan seguir, con independencia del resto de resultados de la jornada, una semana más en la zona de play-off de ascenso a Primera División.

Dudas en el Castellón

Por parte castellonense, el técnico Pablo Hernández tiene la duda de Diego Barri, aunque apunta a que entrará en la convocatoria tras quedarse fuera la semana pasada en la derrota ante el Córdoba (1-2) por molestias en la espalda, mientras que Ronaldo Pompeu se ha recuperado de los problemas físicos que arrastraba y también podrá estar disponible. No hay sancionados

Movimientos en el Ceuta

Por su parte, elentrenador del Ceuta, José Juan Romero, no podrá contar para este partido con el centrocampista costamarfileño Bassinga, por sanción por acumulación de amonestaciones, ni tampoco con el delantero Marc Domenech, lesionado ante el Sporting a los cinco minutos de entrar al terreno de juego.

Igualmente, son bajas el centrocampista Anuar, en fase de recuperación de unas molestias musculares, y el extremo costamarfileño Koné, por unas molestias en un tobillo que le han impedido jugar los dos últimos encuentros.

En cambio, se recupera un ex del Castellón, el centrocampista Rubén Díez, una de las piezas fundamentales en su sistema, el cual se perdió el último partido por sanción por acumulación de amonestaciones.

Galería | El CD Castellón entrena en la Ciudad Deportiva Globeenergy antes de la visita a la AD Ceuta / Toni Losas

El encuentro será especial para cinco jugadores del Ceuta con pasado en el Castellón como el lateral Manu Sánchez (2022-2024), los centrocampistas Cristian (2022-2024), Rubén Díez (2018-2021) y Bodiger (2020-2021) así como el delantero Koné, en principio baja (2021-2023).

Alineaciones probables

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Aisar, Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Youness, Rubén Díez; Kuki Zalazar, Konrad y Marcos Fernández.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Brignani, Alberto Jiménez, Lucas Alcázar, Barri o Ronaldo, Gerenabarrena, Cipenga, Jakobsen, Calatrava y Camara.