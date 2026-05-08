Calculadora | Cádiz-Dépor: La jornada no comienza bien para el CD Castellón

La jornada no ha comenzado de la mejor manera para el CD Castellón. El Dépor ha ganado al Cádiz gracias un gol de Stoichkov en el minuto 88 (0-1) y se aleja en la pelea por el ascenso directo. A su vez, el resultado agudiza las urgencias del Cádiz, que visitará el SkyFi Castalia el próximo viernes en una situación más que delicada.

El partido del Dépor

El Deportivo ha ganado este viernes por 0-1 al Cádiz con un gol de Juan Diego Molina 'Stoichkov', que determinó el triunfo del conjunto que dispuso de mayor número de ocasiones de peligro.

El equipo coruñés, que fue mejor que los gaditanos en el encuentro, se aúpa a la segunda plaza, de ascenso directo; mientras los locales suman la decimoctava jornada consecutiva sin ganar y continúan al filo del abismo.

Los gaditanos acumulan nueve derrotas seguidas en su estadio, sólo han sumado cinco puntos de los últimos 54 jugados y esta jornada podrían caer a puesto de descenso. El próximo viernes visitan el SkyFi Castalia.

El Deportivo comenzó a jugar con alegría y poderío y, así, el lateral italiano Giacomo Quagliata pudo marcar en una avanzadilla que fue cortada por Mario Climent antes de que la pelota rebasara la línea de gol.

Tras la reanudación, el conjunto gallego salió a por todas y de nuevo Yeremai culminó una jugada de combinación que abortó, otra vez, David Gil.

El Deportivo se mostró con una alta capacidad para mover el balón y conectar con su delantera, teniendo otra ocasión muy clara en un remate al palo de Diego Villares a la salida de un córner.

La afición del Cádiz comenzó a impacientarse al ver que su equipo no podía con un Dépor muy incisivo y peligroso. David Gil volvió a salvar a su equipo en un acertado despeje frente a Nsongo, que lamentó no haber podido marcar el primer gol del partido.

Finalmente, el Dépor obtuvo el triunfo con un gol de Stoichkov, que acababa de entrar al campo y le dio tres puntos de oro a su equipo en el primer balón que tocó.

El Ceuta-Castellón, sábado 14.00 horas

El CD Castellón ya se encuentra en Ceuta para medir fuerzas con el equipo local, que ya ha asegurado matematicamente la categoría, con la intención de sumar una victoria que le mantenga en puestos de promoción de ascenso de cara a la recta final del campeonato y así seguir dependiendo de sí mismo para alcanzar este objetivo.

Los albinegros llegan al duelo en la quinta posición con 64 puntos tras ver alejarse la segunda plaza, última que da el ascenso directo, a siete puntos con el triunfo del Dépor, y a seis del Almería con los mismos partidos; mientras que mantiene dos de renta respecto al Burgos, primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de promoción.

El técnico Pablo Hernández tiene la duda de Diego Barri, aunque apunta a que entrará en la convocatoria tras quedarse fuera la semana pasada en la derrota ante el Córdoba (1-2) por molestias en la espalda, mientras que Ronaldo Pompeu se ha recuperado de los problemas físicos que arrastraba y también podrá estar disponible.

El Ceuta, que la pasada semana aseguró su permanencia en LaLiga Hypermotion en su primer año en la categoría, quiere estrenar el sábado la consecución de su objetivo con un triunfo sobre uno de los candidatos al ascenso como el Castellón.

El conjunto caballa encara el partido tras haber asegurado matemáticamente su continuidad en la segunda categoría del fútbol nacional al encadenar tres empates -ante Real Sociedad B, Racing de Santander y Zaragoza- y una victoria -Sporting de Gijón-.