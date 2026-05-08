El CD Castellón se reencuentra en Ceuta con el 'Guardiola de Gerena', a quien conoció hace más de una década

A José Juan Romero el destino le vuelve a cruzar con el CD Castellón más de una década después. Entonces era un técnico casi desconocido para el gran público, entrenador del modesto Gerena, y sorprendía al fútbol español por la atrevida propuesta de un equipo sevillano de Tercera División que quería el balón, atacaba sin complejos y se atrevía a discutirle la posesión a cualquiera. En 2015, aquel Gerena de Romero, con el que subió desde Segunda Regional, y que se enfrentó al Castellón en la Copa Federación.

Más de diez años después, el técnico sevillano volverá a medirse al conjunto albinegro, esta vez desde el banquillo de la AD Ceuta FC, y en el fútbol profesional, en el partido que ambos disputarán este sábado a las 14.00 horas.

Mucho ha cambiado desde entonces. Romero ya no es aquella rara avis de las categorías modestas a la que empezaban a llamar el “Guardiola de Gerena”, un apodo que le acompañó durante años por su obsesión por el juego de posición, la salida limpia desde atrás y la valentía ofensiva de sus equipos. Hoy es uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol de ascenso español (con ocho ascensos en toda su carrera) y el gran arquitecto del crecimiento del Ceuta en los últimos años.

El perfil

Nacido en Gerena (Sevilla) en 1974, José Juan Romero construyó su prestigio lejos de los focos mediáticos. Su nombre empezó a sonar con fuerza precisamente en el Gerena, un club humilde al que convirtió en uno de los equipos más atractivos del fútbol andaluz, y cuyo estadio lleva su nombre. Aquel conjunto practicaba un estilo impropio de la categoría: presión alta, circulación rápida, protagonismo con balón y una apuesta ofensiva permanente. Hace 11 años, Romero defendía algo que ahora está más aceptado: que se podía competir jugando bien incluso en campos complicados y categorías donde tradicionalmente predominaba el fútbol directo.

La afición del Gerena, en Castalia en 2015. / Gabriel Utiel

Esa identidad futbolística le abrió las puertas de proyectos más ambiciosos. Tras su etapa en Gerena dirigió, entre otros equipos, al filial del Real Betis, donde continuó apostando por un modelo reconocible y ofensivo, y posteriormente recaló en clubs como el Eldense antes de asumir el reto del Ceuta. Fue acumulando ascensos.

El hombre ascenso

Su carrera está marcada por los ascensos. José Juan Romero se ha convertido en uno de los técnicos más fiables del fútbol no profesional y de Primera Federación cuando el objetivo es crecer de categoría. Logró ascender al Gerena, al Betis Deportivo, al Eldense... y consiguió otro ascenso histórico con el Ceuta hasta el fútbol profesional. En total, acumula ocho ascensos a lo largo de su trayectoria y una reputación ganada por convertir equipos competitivos sin renunciar a una propuesta ofensiva.

Precisamente en Ceuta ha encontrado el escenario ideal para consolidar su figura. El club ha crecido bajo su dirección hasta convertirse en uno de los proyectos más sólidos y reconocibles del panorama nacional. Este año ha logrado la permanencia con solvencia. Sus equipos siguen manteniendo las señas de identidad que le hicieron famoso. El Ceuta de Romero quiere dominar los partidos, asumir riesgos y atacar, independientemente del rival o del escenario.

El Castellón-Gerena del 2015. / Mediterráneo

Ese estilo ofensivo es una de las razones por las que el encuentro del sábado frente al Castellón despierta tanta expectación. El conjunto castellonense, ahora con Pablo Hernández, también ha hecho del juego valiente y protagonista una de sus banderas en los últimos años, por lo que el duelo promete ritmo alto, presión intensa y dos equipos con intención de mirar siempre hacia la portería rival.

Para José Juan Romero puede ser además un partido especial por el recuerdo de aquel enfrentamiento de 2015, que terminó de una manera muy igualada con el Castellón de Calderé pasando la eliminatoria. Quién sabe. Por lo pronto, en la previa ha tenido palabras de elogio para el Castellón. "Es un equipazo", ha dicho. "Es el equipo más físico” de la categoría y “encima tiene muchísimo talento”.

En la rueda de prensa previa al encuentro, José Juan Romero ha señalado que el Castellón es un equipo “muy divertido, de esos que te apetece ver y que tiene prácticamente todos los argumentos del fútbol moderno", por lo que está "absolutamente convencido de que se va a meter en 'play off' como mínimo y ojo que no sea uno de los equipos que ascienda”.