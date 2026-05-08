Habla un 'ex', Rubén Díez: "El Castellón es uno de los equipos más difíciles"

Rubén Díez llegó al CD Castellón mediada la temporada 2018/19. Era entonces más conocido como Jamelli. Tras la etapa albinegra, que no terminó del mejor modo, siguió una carrera que ahora le tiene en Ceuta, donde es una pieza importante.

Este viernes, en la previa del Ceuta-Castellón del sábado (14.00 horas), Rubén Díez afirmó que el Castellón es uno de los equipos "más difíciles" de la categoría, sobre todo por ser "muy valiente" a la hora de presionar y tener el balón.

Rubén Díaz declaró este viernes a los periodistas que, una vez sellada la permanencia de la AD Ceuta tras su regreso a Segunda División, el equipo va a intentar quedar "lo más arriba" posible, si bien insistió en la dificultad del partido del sábado en el Alfonso Murube (14.00 horas) frente a un Castellón que se está jugando el ascenso a Primera.

"El Castellón es un equipo muy ofensivo, supervertical y con jugadores con muchísima movilidad. Hacen las cosas muy bien y es lógico que estén peleando por posiciones de privilegio", recalcó el centrocampista zaragozano, quien llegó al Ceuta en 2024 tras jugar en el Ibiza.

El Ceuta, con los deberes hechos

También resaltó que el Ceuta afronta este encuentro con los deberes hechos, pues al comienzo de la temporada "todos" hubiesen "firmado con sangre salvar la categoría con tanto margen, lo cual es histórico".

Rubén Díez controla el balón en un encuentro del Castellón. / GABRIEL UTIEL

Rubén Díez dejó claro que la permanencia les tiene que "dar ese plus para disfrutar lo que queda" de campaña anñtñe su afición porque, además, saben que "quedar más arriba es más beneficioso para el club de cara a la próxima temporada". Pidió a la afición que mantenga el ambiente en los partidos que quedan ante Castellón, Málaga y Albacete, pues "es el momento de disfrutarlo juntos porque nunca se sabe cuándo se puede volver a estar en una situación tan privilegiada", y aseveró que en este tramo final el Ceuta va a seguir compitiendo como lo ha "hecho todo el año".