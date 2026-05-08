Historia de una pancarta: "Aquí todos somos del CD Castellón"

En los últimos días, un edificio de la calle Herrero ha desbancado a El Fadrí como monumento más fotografiado de la capital de la Plana. Es la finca del número 26, donde luce una gran pancarta vertical con la evolución de los escudos del club orellut. La explicación tiene poco secreto y mucha lógica. "Aquí todos somos del CD Castellón", explica Daniel Gual, el impulsor de la iniciativa, en conversación con Mediterráneo.

Pocas cosas son capaces de poner de acuerdo a toda una comunidad de vecinos. El amor por el CD Castellón es una de esas cosas. "Hace unos años, todos teníamos nuestras banderas del Castellón puestas en los balcones, así que en una reunión de escalera surgió el tema y dijimos '¿por qué no?'", comenta Gual. Esa primera vez fue en la temporada 2017/18, con el club albinegro todavía en Tercera División. En aquella ocasión, los vecinos prepararon una pancarta con el lema Pam, pam, orellut, "con la intención de apoyar a la entidad, a ver si levantaba cabeza". Dio suerte: el curso terminó en ascenso de categoría.

La pancarta del 2018. / Mediterráneo

Un edificio muy orellut

En la calle Herrero y sus aledaños se respira albinegrismo. En el edificio, destaca Gual, viven también Diego y María, los padres de Marc Guidotti, el jefe de prensa del CD Castellón, y otros como Paco Tena, dueño de AD Levante y antiguo patrocinador orellut. "Yo empecé a ir al viejo estadio hace casi 50 años, con Paco Troncho, que fue gerente del club", comenta Daniel Gual, actualmente jubilado y abonado del Castellón, igual que su hijo David y sus nietos Hugo y Sofía, "todos forofos". "Perdí luego la antigüedad de socio porque con David Cruz de presidente había cosas que ya no podía aguantar" -indica- "pero volví con Vicente Montesinos y ahora estoy convencidísimo de que volveremos a ver al Castellón en Primera". "Si no es este año, en los siguientes", sentencia.

Daniel Gual y sus nietos, en el SkyFi Castalia. / Mediterráneo

"Estoy muy feliz con la situación actual del club", añade Gual. "Muy contento por cómo juega el equipo. A veces hasta he salido contento de Castalia después de no ganar, algo que no me había pasado nunca. Además, Bob (Voulgaris) sabe lo que hace", subraya.

Esta ilusión compartida, y el desgaste de la pancarta original, llevó a los vecinos a plantear la renovación. En este caso, la encargaron a la empresa local Errequeerre. "Somos de la misma peña, Resistencia Orellut", dice Gual. "Tuvimos la idea de los escudos, nos enseñaron varios diseños, los pasé a los vecinos y les gustó".

El edificio de la calle Herrero, con la pancarta de los escudos del CD Castellón. / Erik Pradas

Desde que colgaron la nueva pancarta, días atrás, el edificio recibe miradas de los transeúntes. Hasta el club compartió la fachada en las redes sociales, con éxito de crítica. "Todo el día hay gente haciendo fotos. Los de la Academia Latina, que está enfrente, los que van caminando por la calle...", dice Gual. "A mí me gustaría que a raíz de esto hubiera más edificios que hicieran algo similar y toda la ciudad luciera albinegra. El momento actual lo merece", finaliza.