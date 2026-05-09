El uno a uno del Ceuta-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|6| Tuvo poco trabajo. Sacó una buena mano para evitar un autogol de Brignani. No acertó después en el penalti.

Mellot

|6| Mantuvo un duelo bonito con Konrad de la Fuente. Agradeció las ayudas de Santiago y Mabil. Buen partido.

Alberto

|6| Firme frente a Marcos, ganó casi todos los duelos. Se cargó con una amarilla y fue sustituido en el tramo definitivo.

Brignani

|6| Ensució un notable partido con un penalti evitable, y algo ingenuo. Marcó de cabeza su sexto gol de la temporada.

Lucas Alcázar

|6| Asomó en ataque con poco peligro, pero tampoco concedió en exceso a la hora de defender. Sin errores.

Ronaldo Pompeu

|7| Bien con el balón, distribuyó y probó fortuna con un par de disparos. Buen centro en el córner del 0-1.

Gerenabarrena

|7| Completo. Dominó la medular, robó mucho en campo contrario y alimentó a los hombres de ataque.

Cipenga

|6| Desbordó mucho, superior en el desborde por banda, pero sin dejar huella en el marcador. Perdonó a campo abierto.

Cala

|6| Generó de todas las maneras, pero tampoco vio puerta, en una mezcla de paradas del meta y malas decisiones.

Pablo Santiago

|5| Trabajo innegociable, pero escasa aportación ofensiva en el costado derecho. Algún centro. Fue el primer sustituido.

Jakobsen

|6| En la línea de los hombres de ataque: buenos movimientos y poca contundencia. Pudo marcar un par de veces.

También jugaron

Mabil | 6 |. Entró enchufado al partido. Ayudó en defensa y en ataque. El poste le negó un gol. No se entendió con Cala en otra ocasión clara.

Barri | 6 |. Correcto en el eje.

Camara | 5 |. Desconectado. No cazó ninguna en la parte final.

Sienra | 5 |. Tramo definitivo.

Raúl Sánchez | 5 |. Con ganas, pero pudo aportar poco.