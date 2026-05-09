La crónica | El Castellón 'regala' dos puntos en Ceuta (1-1)

Al Castellón se le escurrió en Ceuta un partido que tenía ganado. La falta de contundencia de los albinegros dejó vivo al rival y abierto el marcador, con un mínimo 0-1 que se convirtió en un 1-1 difícil de asimilar. Brignani, que había abierto el marcador a pelota parada, cometió en el tramo final el penalti del empate, en otro córner. El resultado deja a los orelluts una semana más en zona de play-off, pero sabe a muy poco porque la victoria estaba en la mano.

El partido, que arrancó remolón, se desesperezó a través de la pelota parada. Por ahí merodeó el Castellón en los primeros minutos. En el 5', Cipenga cabeceó un córner de Cala y obligó a Guille Vallejo, el portero local, a la estirada. En la acción siguiente, el córner lo botó Ronaldo Pompeu y lo remató Brignani en posición forzada, sin hallar puerta.

El Ceuta, enfrente, aseó el juego y apostó por la salida trenzada. Abrió campo y profundizó, pero mostró escaso colmillo a partir de tres cuartos. En el minuto 15, después de la mejor llegada, una sucesión de remates mordidos y despejes simbolizó lo que ocurría al pisar el área.

Algo similar le ocurría al Castellón, algo impreciso con balón, algo difuso para culminar. Quizá la aproximación más clara fue la del minuto 16, cuando Cala conectó con Gerenabarrena para cederle una especie de penalti corrido. El tiro de Gere lo tapó un rival, despejando el peligro.

El encuentro entró entonces en una fase deslavazada. La lesión del local Redru, un cúmulo de pérdidas, interrupciones... Pasada la media hora, el juego se detuvo por atención médica a un aficionado en la grada.

El añadido del primer acto se fue hasta los 12 minutos, y el Castellón percutió con fuerza. En el 50', Cipenga hizo la de Cipenga, desde la izquierda, pero su tiro dio en el lateral de la red. En el 52', Cala plantó a Jakobsen frente al gol, pero Vallejo le negó el 0-1 con una mano firme, abajo. En el 56', Cala recogió un balón suelto en la frontal, pero el disparo potente se marchó algo alto. Y en el 57', tras un insistente ataque colectivo y un último esfuerzo de Pablo Santiago, Jakobsen cabeceó en plancha, pero desviado.

Siempre había un pero.

La segunda parte

Al Castellón le quedaba el segundo tiempo para convertir el 'casi' en el 'todo'. De entrada, salieron los mismos de inicio, con Ronaldo en el eje, Pablo Santiago en el costado y Jakobsen en punta. Al poco, se acabaron los peros.

El equipo orellut siguió con las riendas del partido en la mano. En el minuto 51', un robo de Gere alumbró una combinación ágil que culminó en un tiro de Cala que Vallejo envió a córner, a quemarropa. En el córner, bingo, gol, eureka: rosca de Ronaldo Pompeu y cabezazo letal de Brignani.

Con el 0-1, Pablo Hernández inició el turno de los cambios, y Mabil relevó a Santiago. Pasada la hora de juego, Mabil fue protagonista en ambas áreas: primero en la propia, con una gran ayuda defensiva que cortó un avance de Konrad, y luego en la ajena, por partida doble, al conectar con Cala, que rizó el rizo frente al meta y buscó un pase extra que no siguió nadie; y al rematar después al poste, el propio Mabil, una apertura de Jakobsen.

La segunda ventana de cambios (Camara y Barri por Jakobsen y Ronaldo) anticipó un recordatorio: el partido estaba encarrilado, pero no cerrado. En el minuto 68, de hecho, Matthys alargó el brazo para evitar el autogol de Brignani.

El desenlace

El viento y la lluvia se unieron al paisaje. Bajo la tormenta, el Ceuta adelantó líneas en busca del empate, y el Castellón encontró espacios para correr y seguir perdonando. En el 78', tras un córner en contra resuelto por Matthys, Cala lanzó una contra y Cipenga, frente al portero, hizo un taconazo hacia nadie. En el 80' cambiaron los papeles y Cala disparó alto.

Las apreturas del marcador, unidas a las ocasiones al limbo, alimentaban la incertidumbre albinegra. Pablo sentó al tarjeteado Alberto y a Cipenga para añadir al campo a Sienra y Raúl Sánchez. En el minuto 85, llegó el castigo para los orelluts, que se coló por la rendija de la fatalidad, en forma de empate. El Ceuta botó un córner, Brignani agarró a Carlos Hernández y el árbitro pitó penalti. Fue el 1-1: Marcos engañó a Matthys.

Al Castellón, entonces, le entraron las prisas. Salió el sol para los siete minutos de descuento, pero no hubo gloria final ni milagros, sino lamentos amargos.