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Directo | El CD Castellón busca la victoria en Ceuta
Los de Pablo Hernández visitan un feudo complicado a partir de las 14.00 horas
El CD Castellón visita este sábado a la AD Ceuta. El equipo de Pablo Hernández, que tropezó la pasada semana ante el Córdoba CF, busca tres puntos que le aseguren otra jornada en la zona de play-off de ascenso.
El concurso de Diego Barri, baja de última hora en la pasada semana por una dolencia en la espalda, es la principal duda de los orelluts.
Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.
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