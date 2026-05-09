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Directo | El CD Castellón busca la victoria en Ceuta

Los de Pablo Hernández visitan un feudo complicado a partir de las 14.00 horas

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Directo. / Mediterráneo

Pablo Casado

Pablo Casado

Castellón

El CD Castellón visita este sábado a la AD Ceuta. El equipo de Pablo Hernández, que tropezó la pasada semana ante el Córdoba CF, busca tres puntos que le aseguren otra jornada en la zona de play-off de ascenso.

El concurso de Diego Barri, baja de última hora en la pasada semana por una dolencia en la espalda, es la principal duda de los orelluts.

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Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.

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