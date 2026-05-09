El Málaga remonta y encarece el play-off: Así queda la clasificación de Segunda para el CD Castellón

El amargo empate del CD Castellón en Ceuta alimentó el hambre de los perseguidores en la tabla. El Burgos, que recibía a un rival de altura como el Almería, empató. La peor noticia para los orelluts la dio el Málaga: remontó el tanto inicial del Sporting y superó al Castellón en la tabla.

Con estos resultados, el Castellón seguirá una jornada más en los puestos de play-off de ascenso. Es sexto y nadie puede superarle en lo que queda de jornada. Sí acercarse: si el Eibar gana el domingo en el campo del Mirandés (18.30 h), la ventaja del Castellón para conservar el play-off será de tan solo un punto a falta de tres jornadas.

La remontada del Málaga

El Málaga, con un gol en el minuto 86 del extremo Joaquín Muñoz, consiguió un triunfo necesario y vital para seguir aspirando al ascenso, ante un Real Sporting, sin nada en juego, que se adelantó en el marcador y que al final, con 10 jugadores, al igual que el equipo malaguista, sucumbió.

El Málaga, que salió agresivo, controlando el ritmo, se encontró a un Sporting muy tranquilo, que a la contra intentaba hacer daño como ocurrió con un avance del delantero César Gelabert, y su centro pegó en el poste derecho de la portería malaguista. Los locales sufrían, y el Sporting en una nueva acción con pase dentro del área pequeña de Guille Rosas al delantero Jonathan Dubasin, que sólo tuvo que empujar el balón dentro de la portería.

En primera instancia fue anulado por el colegiado Rafael Sánchez, por fuera de juego, aunque tras revisarlo el VAR, le concedieron el gol en el minuto 13.

Quizás el partido pudo cambiar con la expulsión del goleador Dubasin, por una patada al central del Málaga Diego Murillo, que fue revisada por el colegiado en el monitor de campo y cambio la decisión de amarilla a roja.

El Málaga a partir de ese momento fue un vendaval, con el Sporting defendiendo el botín, pero no atinaba, sobre todo Niño, que tuvo varias ocasiones e Izan Merino, la más clara, que desvió el guardameta ex malaguista Rubén Yáñez. Pero el encuentro se niveló en fuerzas y en número de jugadores, porque el centrocampista del Málaga Carlos Dotor, fue expulsado en el minuto 45 por empujar a un contrario cuando salía de su campo para encarar la portería malaguista.

La remontada

La segunda parte con la entrada de Ramón Enríquez, en el centro del campo del Málaga, le dio más empaque, y algo cambió, porque en nueve minutos, Chupete, 20 goles, se fabricó una jugada al borde del área y su disparo entró por la izquierda de la portería igualando el duelo en el minuto 54.

El Málaga se fue a por el gol de la victoria y el gol llegó en el minuto 86, cuando nadie se lo esperaba, un robo de Joaquín Muñoz, en el borde del área grande, y su disparo entró por la derecha de la portería de Rubén Yáñez.

Lo pasó mal el Málaga al final, defendiendo el resultado, pero se apuntó un triunfo que le sitúa cuarto con 66 puntos, a cinco del ascenso directo.

El empate del Burgos

Antes, Burgos y Almería firmaron un empate sin goles en El Plantío, un resultado que deja insatisfechos a ambos conjuntos: los blanquinegros desaprovecharon una oportunidad de oro para afianzarse en la zona de promoción, mientras que el conjunto andaluz perdió terreno en su pelea por el descenso directo.

El conjunto burgalés comenzó con mayor iniciativa y generó su primera ocasión clara en un saque de esquina botado por Curro Sánchez que Iñigo Córdoba no acertó a rematar en boca de gol. Con el paso de los minutos, el Almería equilibró el encuentro, aunque el cuadro local se mostró sólido en defensa y trató de hacer daño, principalmente, a balón parado.

La mejor oportunidad del cuadro andaluz llegó en un disparo lejano de Adri Embarba que, favorecido por el césped mojado debido a la intensa lluvia, se estrelló en el poste.

La respuesta local no tardó en llegar y Florian Miguel estuvo cerca de adelantar al Burgos tras culminar una acción iniciada por Lizancos, pero Andrés Fernández evitó el gol con una gran intervención. También tuvo que aparecer Cantero para sostener al conjunto blanquinegro, al despejar una acción peligrosa del Almería en el tramo final de la primera mitad.

El conjunto castellano reclamó poco después un posible penalti por mano de Bonini dentro del área en el que el colegiado Lax Franco revisó la acción, pero decidió no señalar la pena máxima.

El tramo final se abrió y el Burgos dispuso de dos oportunidades muy claras para desnivelar el marcador. En el añadido, también la tuvo el Almería en un disparo de Melamed desde la frontal que rozó en un defensa y salió cerca del poste.