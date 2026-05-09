Pablo Hernández, resignado después del Ceuta-Castellón: "No hemos sabido cerrar el partido"

El CD Castellón cedió un empate frente al AD Ceuta FC después de transformar solamente un tanto, a pesar de disfrutar de múltiples ocasiones de verdadero peligro, "prácticamente manos a manos contra Vallejo", tal y como reconocía Pablo Hernández. El técnico, además, aseguró que su equipo hizo méritos para llevarse los tres puntos, aunque es consciente de que en esta categoría hay que sentenciar los partidos.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

Valoración del partido

La primera parte ha sido a un ritmo muy bajo. Entre que el campo estaba muy seco y el incidente de la grada, nos ha costado coger nuestro ritmo. Aún así, hemos tenido situaciones claras de gol. Ellos han encontrado espacios y hemos sufrido en algunas transiciones, sin llegar a ser ocasiones claras de ellos. En la segunda parte hemos metido una marcha más y hemos sido capaces de generar ocasiones muy claras. En esta categoría cuando no matas los partidos y no aprovechas las ocasiones que tienes, en cualquier acción, en este caso un penalti, te vas con un punto cuando habías merecido tres.

Se le han escapado dos puntos al Castellón

A nivel de ocasiones hemos tenido muchísimas ocasiones, prácticamente manos a manos contra Vallejo. Algunas las ha parado y otras no hemos sido capaces de acertar entre los tres palos. Hemos tenido muchas situaciones de mucha ventaja para matar el partido. En los últimos minutos sabíamos que ellos se iban a volcar para buscar el empate y que íbamos a tener opciones a la contra. Una lástima que no hayamos sabido cerrar el partido cuando lo teníamos para hacerlo.

La acción del penalti

Ellos se han encontrado con el penalti. No lo he visto bien. No sé si es penalti o no lo es. Por desgracia nos está tocando vivir en esta temporada muchas situaciones en contra.

El rival

El Ceuta ha hecho una grandísima campaña. Propone cosas que cuestan ver en esta categoría. Le gusta salir con el balón desde atrás, tiene gente de mucha calidad en la parcela ofensiva y sabíamos que iba a ser difícil. No tienen un objetivo por el que luchar, pero obviamente querían ganar y lo han intentado hoy. Felicitarles por la temporada que han hecho.