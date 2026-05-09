La previa | El Castellón B busca el impulso del SkiFy Castalia para encarrilar la eliminatoria

Ya lo dijo el técnico Óscar López el pasado domingo al finalizar el partido contra el Girona B: «Si nos encontramos en esta situación es porque no hemos hecho las cosas bien en las últimas jornadas». Así es. El CD Castellón B no supo ganar dos de los seis últimos partidos de la fase regular y ahora se encuentra entre la espada y la pared. Jugándose la permanencia en Segunda Federación en un partido que durará 180 minutos. Los 90 primeros este domingo en el Estadio SkiFy Castalia (12.00 horas) los otros 90 (o más si hacen falta) y el siguiente domingo (día 17) Las Gaunas, a las 18.00 horas.

El filial albinegro se ha preparado bien toda la semana para afrontar este partido. / Juan Francisco Roca

La suerte ha querido que la SD Logroñés haya sido el rival contra el que se jugará seguir en la categoría o descender a Tercera Federación. En el mismo escenario donde hace un año logró el ascenso, ahora se jugará gran parte de las opciones de salvarse. La juventud del filial albinegro contra un equipo más experimentado que no ha funcionado bien esta temporada y está, también, al filo de la navaja. Los riojanos vienen de perder su último partido, en casa frente al Tudelano, y el CD Castellón B ganó dando buena imagen al Girona B.

Todos disponibles

Para afrontar este partido el CD Castellón B contará con todos sus efectivos: regresa Álex Alcira tras cumplir el partido de sanción y se recupera al lesionado David Sellés, aunque será duda hasta última hora. El técnico Óscar López deberá buscar el mejor once para encarrilar la eliminatoria. Cuantos más goles se marquen, mucho mejor, y si es posible no encajar, aún mejor. El técnico catalán de la escuadra riojana perderá por sanción al pivote defensivo madrileño Diego Núñez.

Será un partido para marcar cuantos más goles mejor, y si es posible no recibir, también. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergio Torner; Ismael Fadel, David Sellés, Alcira; Jorge Toni Gabarri, Terma, Montero, Isi Angulo; Carlos Segura, Rubén Catalá y Nico Font.