La previa | El CD Castellón, a levantarse en la encrucijada de Ceuta
Tras tropezar con el Córdoba, los ‘orelluts’ afrontan una cita que determinará sus opciones para las últimas tres jornadas
Los de Pablo Hernández necesitan puntuar para asegurar otra semana en zona de ‘play-off’ de ascenso (14.00 horas)
A partir de las 14.00 horas, el CD Castellón afronta en Ceuta una encrucijada. La victoria le llevará por un camino, permitiéndole mirar hacia arriba en la tabla; y la derrota pondría en peligro la plaza del play-off de ascenso. Dependiendo de lo que hagan los orelluts contra la AD Ceuta, el albinegrismo mirará de una manera diferente el Burgos-Almería de la tarde y, en extensión, las últimas tres jornadas.
El tropiezo con el Córdoba en la pasada jornada, en el SkyFi Castalia, disminuyó las opciones de ascenso directo de los albinegros, envueltos en las exigencias de una zona alta que no deja de apretarse y encarecer, a la vez, el billete a las eliminatorias de ascenso. Toca levantarse cuanto antes, y con ese propósito viajaron ayer a Ceuta los castellonenses.
Con ese propósito y con la duda de Diego Barri. El mediocentro albinegro fue baja de última hora contra el Córdoba, por una dolencia en la espalda, y se espera que hoy esté disponible para Pablo. Es la gran incógnita de una alineación que, más allá de matices, no distará mucho de la habitual en las últimas jornadas. Sin más bajas por sanción o lesión, quedan pocos secretos a estas alturas de la temporada.
Un equipo de autor
Tampoco en el Ceuta, un equipo de autor. Los de José Juan Romero (que ya se enfrentó al Castellón en el 2015, con el Gerena en Copa Federación) han conseguido con creces el objetivo de la campaña. Una vez lograda la permanencia, encaran sin presiones las últimas jornadas. El Castellón ya sufrió para evitar la derrota en la primera vuelta, si bien es cierto que se trataba del equipo de Johan Plat, en los inicios del curso (3-3). Como fuere, el Ceuta querrá ser hoy lo que suele ser: un equipo valiente con la pelota que eleva el nivel medio de la competición.
En el Ceuta, además, militan varios futbolistas con pasado orellut. Dos de ellos (Bodiger y Rubén Díez) apuntan a la titularidad; otros dos (Manu Sánchez y Cristian Rodríguez) al banquillo); y el último, Koné, se anuncia como baja por lesión en la previa, con unas molestias en el tobillo. Tampoco podrá jugar el sancionado Bassinga ni otros lesionados como Marc Doménech o Anuar.
Un feudo complicado
Es el Alfonso Murube un feudo francamente complicado. El Ceuta no pierde en casa desde marzo, cuando cayó ante el Deportivo de la Coruña al encajar un tanto en el descuento. En el último partido como local, empató sin goles con el Racing, el líder de la categoría. El Castellón buscará su segunda victoria en el Murube: la primera y única la logró el curso del último ascenso en Primera RFEF (1-3).
Alineaciones probables:
Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Aisar, Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Youness, Rubén Díez; Kuki Zalazar, Konrad y Marcos Fernández.
CD Castellón: Matthys; Mellot, Brignani, Alberto Jiménez, Alcázar; Ronaldo o Barri, Gerenabarrena, Cipenga, Jakobsen, Calatrava y Camara.
Arbitrará el vasco Daniel Palencia, que no ha dirigido ningún encuentro del Castellón en lo que va de año. Sí lo hizo el pasado, con empate en Córdoba y derrota en Málaga. En los años anteriores destaca la agónica victoria albinegra en la semifinal del play-off de 2020, contra la Peña Deportiva.
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