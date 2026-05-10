Los perseguidores aprietan al CD Castellón: Así queda la clasificación de Segunda tras los partidos del domingo

El domingo empezó bien en clave albinegra, con la derrota de Las Palmas en Andorra, pero avanzó de la peor manera posible. El Córdoba ganó al Granada, y se acerca, y el Eibar venció en el campo del Mirandés y se sitúa a solo un punto de los albinegros, que aguantan otra semana en play-off. Por su parte, el Racing ganó en Leganés y consolida el liderato.

Al Castellón le queda recibir al Cádiz (este viernes en el SkyFi Castalia, 20.30 horas), visitar al Huesca y acabar la Liga en casa contra el Eibar. Los dos primeros se están jugando la permanencia y el último es rival directo en la zona alta.

Andorra-Las Palmas

El Andorra goleó por 5-1 a la UD Las Palmas, que se adelantó en el minuto 17 con un gol de penalti de Jesé, gracias a una segunda parte espectacular. El Andorra, con el acceso a la promoción casi imposible, apabulló tras el descanso a una UD Las Palmas que se queda quinta, con un punto más que el Castellón.

Leganés-Racing

El Racing de Santander dio un paso casi definitivo hacia el ascenso tras imponerse este domingo por 1-2 a un Leganés que deberá seguir peleando por escapar de la parte baja de la tabla, en un encuentro en el que el conjunto cántabro demostró que también sabe sufrir.

El partido se decidió en la segunda mitad. Con 0-1 en el marcador, y cuando más sufría, el Racing encontró una vía de escape en un contra que acabó en penalti tras una larguísima revisión del VAR.

Una pena máxima que Asier Villalibre se encargó de transformar en el 0-2 que permitió a los de José Alberto López sumar, pese al postrero tanto del ecuatoguineano Luis Asué, un triunfo que los deja a dos del ansiado ascenso (1-2).

Mirandés-Eibar

La SD Eibar confirmó en Anduva que atraviesa su mejor momento de la temporada lejos de Ipurua y se impuso por 0-1 al CD Mirandés, gracias a un gol madrugador de Magunazelaia. Se sitúan a un solo punto del Castellón, al que visitarán en la última jornada.

Córdoba-Granada

El Córdoba sigue al alza y sumó tres puntos de enorme valor ante el Granada en El Arcángel. Los blanquiverdes fueron superiores durante muchos tramos del encuentro y encontraron el premio en la segunda mitad gracias al tanto decisivo de Jacobo González, cuando jugaban con 10 por la expulsión de Percan.

Se sitúan a cinco puntos del Castellón, con la diferencia de goles a favor.