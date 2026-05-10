La crónica | El CD Castellón B tendrá que recurrir a la épica en Las Gaunas para no descender (2-3)

Del «sí se puede» en la grada se pasó a un silencio sepulcral en el SkyFi Castalia, solo roto por la alegría y jolgorio de la afición visitante. Y es que el CD Castellón B cayó derrotado frente a la SD Logroñés por 2-3, en un encuentro que se empezó perdiendo (0-1), se logró remontar (2-1), pero en los cinco últimos minutos unos errores inadmisibles le pusieron dos goles en bandeja de oro al equipo riojano que afrontará el partido de vuelta con ventaja, el próximo domingo 17 a partir de las 18.00 horas en Las Gaunas.

No fue el mejor día de los albinegros que empezaron bastante mal, con malas sensaciones, con incomodidad en el terreno de juego, con un aviso en el minuto 5 que salvó como pudo Sergi Torner y que se empezó a complicar en el minuto 11 con el gol de Dani Sancho a la salida de un córner mal defendido. A partir de ahí, se puso mucha voluntad, pero pocas cosas le salieron bien al CD Castellón B, arropado por casi 3.500 aficionados en la grada.

Charbel firmó el empate (2-2) en el minuto 68, pero luego llegó la reacción visitante. / Gabri Utiel

Se pudo haber remontado antes del descanso porque, aún con un juego no muy bien hilvanado, se consiguió tener presencia en el área visitante. La tuvo Rubén Catalá en el minuto 18, también Carlos Segura en el 32 tras una salida en falso del portero de la SD Logroñés, y Dennis Almiñana en el 39, cruzando en demasía. El juego del equipo no tenía esa vistosidad, esa electricidad de otros partidos (¿será por jugar en césped artificial?). Total, al descanso 0-1.

Segunda parte

Salió muy enchufado el filial castellonense, pero el primer aviso no lo dio Jorge Domingo hasta el minuto 56, lanzado bien y atajando el balón el portero rival, Kike Royo. La cosa puso haber empeorado porque con el CD Castellón B lanzado a tumba abierta a por el empate, Sergio Torner salvó el 0-2 de Lazcano (min. 63). Pero en un abrir y cerrar de ojos (en apenas 80 segundos), se pasó del 0-1 al 2-1. Primero con el gran gol de Marcos Montero desde la frontal del área, y sin solución de continuidad el defensa Charbel irrumpió en el ataque y de tiro cruzado volteó el marcador.

Al final hubo decepción en Castalia con la derrota del filial ante la SD Logroñés. / Gabri Utiel

Se fue a por más el filial, pero la SD Logroñés fue mejorando con los cambios. Eso, acompañado por unos tremendos errores a la hora de despejar balones, también se pasó en apenas tres minutos (del 85 al 88), del 2-1 al 2-3 tras los mazazos que dieron Lazcano, de cabeza, y Dani Santafé, prácticamente sin ángulo. Al final, gran decepción. Quedan aún 90 minutos y ojo porque este CD Castellón B lejos de casa es más fiable que en su campo.

Ficha técnica:

-2- CD Castellón B: Torner; Charbel, Fadel, Alcira; Font (Jorge, min. 46), Montero, Gabarri (Terma, min. 82), Jacobo (Albiol, min. 70), Dennis (Isi Angulo, min. 46); Segura y Catalá (Santamaría, min. 82).

-3- SD Logroñés: Royo; Lecea, Clavero, Zubiri, Julen; Ayesa (Lazcano, min. 62), Joselu (Gil, min. 52), David Sánchez, Aguinaga; Sancho (San Martín, min. 81) y Tellechea (Santafé, min. 81).

Goles: 0-1. Min. 11: Sancho. 1-1. Min. 66: Montero. 1-2. Min. 68: Charbel. 2-2. Min. 86: Lazcano. 2-3. Min. 88: Santafé.

Árbitro: Jorge Fernández Cintas (Almería). Amonestó al local Fadel; y a los visitantes Sancho, Julen, Joselu, Zubiri y Santafé.

Campo: SkyFi Castalia.

Entrada: Unos 3.500 espectadores.