Conexión Orellut | El empate en Ceuta mantiene en play off al CD Castellón pero con mínima ventaja ante sus perseguidores

En Conexión Orellut analizamos el empate del CD Castellón en Ceuta, un partido marcado por la falta de acierto ofensivo y los errores defensivos que impidieron al conjunto albinegro dar un paso más firme en la lucha por el ascenso.

El programa repasa las claves del encuentro, el momento que atraviesa el equipo y cómo queda la pelea por el play off tras una jornada en la que la ventaja sobre los perseguidores se reduce al mínimo.

Escucha el nuevo episodio

Con José Luis Gual, Emilio Isierte, Patricia Campos y Pablo Grande.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.