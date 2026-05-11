El 'superordenador' dicta sentencia: ¡el estudio más profundo sobre las opciones del Castellón!

Las opciones de ascenso directo del CD Castellón no han desaparecido del todo, pero se han convertido en residuales. Así que los albinegros se centran en amarrar la plaza de play-off en las tres jornadas que quedan, con dos encuentros en el SkyFi Castalia (Cádiz y Eibar), intercalados por la visita al Huesca.

¿Qué tiene que suceder para quedar segundo?

Inalcanzable ya el Racing de Santander (75 puntos), el tope al que aspira el Castellón son los 74 puntos.

Los albinegros solo podrían subir directos si, precisamente, lo ganan todo y Deportivo (71), Almería (71), Málaga (66) y Las Palmas (66) no superan esos 74 puntos. A priori, y a falta de lo que falta por disputar, la posición del Castellón en posibles desempates es muy ventajosa por su desempeño en estos cara a caras: los tiene todos ganados con los de arriba, a excepción del Racing y a la espera de cerrar la temporada regular con el Eibar (tras el 0-0 en Ipurua).

¿Cuáles son sus opciones, estadísticamente hablando?

Después del escenario resultante de la conclusión de la 39ª jornada, el superordenador (simula los partidos restantes con el rendimiento ofensivo/defensivo de la temporada, ventaja de campo...) otorga una probabilidad de apenas del 0,7% de subir directo; mientras que el Castellón dispone de un sólido 76,3% de opciones de promocionar.

En cuanto a quedarse fuera, las combinaciones le son desfavorables en un 23% (es decir, de quedar fuera del top-6, entre el séptimo y el 10º, que es lo peor que le podría pasar en una hecatombe).

Es decir, que el Castellón se encuentra en una posición privilegiada por clasificación, resultados contra rivales directos y porque tiene que disputar en casa dos de las tres jornadas restantes.

¿A qué puesto podría aspirar?

Las opciones también le dan un 5,7% de terminar tercero; 26,5% de ser cuarto; 25,2% de acabar quinto; y 19,1% de concluir sexto, que es la plaza que ocupa ahora mismo. Esto es, lo más probable es que el Castellón mejore en dos puestos su clasificación actual.

Más allá del play-off, los albinegros tienen un 13,8% de chance de quedarse justo con la miel en los labios (séptimo); más un 7,9% de ser octavo; un 1,1% de acabar noveno; y apenas un 0,1% de cerrar el top-10.

¿En qué posición tiene más opciones de acabar el Castellón, dependiendo de los puntos que sume?

Más sobre el estudio de LaLiga Hypermotion y las tres jornadas que restan.

Se puede afirmar que el Castellón, con siete puntos, tendría garantizado el play-off al 99,8% (terminaría con 72). Curiosamente, siempre que logre al menos una victoria y un triunfo más (mínimo de cuatro puntos, de nueve posibles), la probabilidad está por encima del 75%. Tendría un 0% si pierde los tres encuentros; un 3,5% de sumar solo un empate; un 21,9% si logra un par de igualadas; y un 43,9% si empata en sus tres citas o gana un encuentro y pierde los otros dos. A partir de ahí, lo dicho: play-off asegurado al 76,2% (hay que tener en cuenta que el salto de opciones entre obtener tres y cuatro puntos se incrementa, de golpe, en más de un 30%).

¿Qué duelos directos quedan por disputarse?

Restan apenas tres. Este sábado hay un Almería-Las Palmas; y en la última jornada, además del Castellón-Eibar, también aparece un Deportivo-Las Palmas.

En cambio, ya hay cinco equipos a los que no le va nada en juego en lo que resta de ejercicio: Sporting de Gijón, Albacete, Granada, Ceuta y Valladolid. Cinco conjuntos que ya saben que militarán en LaLiga Hypermotion el curso 2026/2027 (eso así, junto al recién ascendido Tenerife).

El resumen

Calendario que queda con incidencia en el play-off

Jornada 40

Castellón-Cádiz

Córdoba-Albacete

Ceuta-Málaga

Cultural Leonesa-Eibar

Racing de Santander-Valladolid

Almería-Las Palmas

Granada-Burgos

Deportivo-Andorra

Zaragoza-Sporting de Gijón

Jornada 41

Málaga-Racing de Santander

Andorra-Ceuta

Cultural Leonesa-Burgos

Huesca-Castellón

Eibar-Córdoba

Valladolid-Deportivo

Sporting de Gijón-Almería

Las Palmas-Zaragoza

Jornada 42

Castellón-Eibar

Deportivo-Las Palmas

Almería-Valladolid

Racing de Santander-Cádiz

Zaragoza-Málaga

Burgos-Andorra

Córdoba-Huesca

Estimación de porcentaje de jugar el play-off

Modelo propio: simulación de los partidos restantes con rendimiento ofensivo/defensivo de la temporada, ventaja de campo y desempate aproximado por diferencia de goles.

Racing

75

0,0%

Deportivo

71

0,1%

Almería

71

0,1%

Málaga

66

3,0%

13,8%

Las Palmas

66

2,4%

25,7%

Castellón

65

0,7%

23,0%

Eibar

64

0,0%

60,3%

Burgos

63

0,0%

78,3%

Córdoba

60

0,0%

98,8%

Andorra

58

0,0%

99,8%

Sin opciones matemáticas de play-off: Ceuta y todos los equipos por debajo, porque el sexto ya tiene 65 puntos y Ceuta solo puede llegar a 64.

Lectura rápida: el Castellón sale mejor que Las Palmas pese a tener un punto menos porque su calendario inmediato es más favorable y Las Palmas aún visita/recibe rivales directos muy fuertes: Almería y Deportivo.

Las claves

1. Punto de partida: buena posición, pero no colchón definitivo

El Castellón es sexto con 65 puntos, dentro de la zona de promoción de ascenso. Tiene por detrás a Eibar con 64, Burgos con 63, Córdoba con 60 y Andorra con 58. Por delante, pero todavía en pelea, están Málaga y Las Palmas con 66.

2. Calendario del Castellón: dos partidos en el SkyFi Castalia y una final directa

El calendario oficial que queda es:

40

Partido favorable por localía y clasificación del rival

41

Salida ante un equipo de zona baja

42

Duelo directo: puede decidir la sexta plaza

3. Por qué el modelo le da ventaja

El dato clave es la localía. En casa, el Castellón lleva 39 puntos en 19 partidos, con 39 goles a favor y 23 en contra. Eso es un rendimiento de equipo claramente de play-off.

Además, sus dos partidos en Castalia son contra Cádiz y Eibar. El Cádiz llega 18.º con 39 puntos en la general, y el Eibar es rival directo, pero baja mucho fuera: en la tabla de visitante suma 21 puntos en 19 partidos, con 13 goles a favor y 19 en contra.

4. Probabilidades partido a partido usadas para el Castellón

Modelo: estimación por goles esperados a partir de rendimiento casa/fuera, goles a favor, goles en contra y una corrección hacia la media de la categoría para no sobreponderar los parciales.

Partido / Victoria del Castellón / Empate / Derrota del Castellón

Castellón-Cádiz

22,9%

21,8%

Huesca-Castellón

27,5%

35,3%

Castellón-Eibar

26,4%

22,9%

La parte que más pesa es la combinación Castellón-Cádiz + Castellón-Eibar: el modelo ve bastante probable que el Castellón saque al menos una victoria en casa y puntúe en el otro partido.

5. Distribución final estimada del Castellón

Puesto final y Probabilidad

2.º

0,7%

3.º

5,7%

4.º

26,5%

5.º

25,2%

6.º

19,1%

7.º

13,8%

8.º

7,9%

9.º

1,1%

10.º

0,1%

6. La clave práctica: ¿cuántos puntos necesita?

Puntos que sume / Acabaría con / Probabilidad de play-off en ese caso

0

65

0,0%

1

66

3,5%

2

67

21,9%

3

68

43,9%

4

69

76,2%

5

70

95,7%

6

71

98,6%

7

72

99,8%

9

74

94,1% play-off / 5,9% ascenso directo

La conclusión es clara: con cinco puntos, el Castellón estaría prácticamente dentro. Con cuatro puntos, seguiría dependiendo de resultados ajenos pero tendría muchas opciones. Con tres o menos, el riesgo de que Eibar o Burgos le pasen crece mucho.

7. ¿Qué rivales amenazan más?

El riesgo principal es que le superen estos equipos:

Rival / Probabilidad de acabar por encima del Castellón

Málaga

55,5%

Las Palmas

43,2%

Eibar

26,2%

Burgos

17,5%

Córdoba

2,0%

Andorra

0,8%

El Eibar es el rival más peligroso porque está a solo un punto y visita el SkyFi Castalia en la última jornada.

El Burgos también amenaza, pero necesita recortar dos puntos y su calendario incluye salidas/duelos que no son sencillos.

Conclusión

El porcentaje del Castellón es alto porque ya está sexto, tiene dos partidos en casa, un primer cruce favorable ante el Cádiz y un cierre contra el Eibar en el que puede defender su posición directamente. No es más alto porque el margen actual es mínimo: solo un punto sobre el Eibar y dos sobre el Burgos.

La lectura ajustada