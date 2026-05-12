Calculadora | Las cuentas del CD Castellón en las últimas tres jornadas de Segunda División

La derrota del Huesca ante el filial de la Real Sociedad cerró el lunes una jornada que fue, para el Castellón, amarga por el empate en el feudo del Ceuta. Con todo, los orelluts encaran las tres últimas jornadas en puestos de play-off, y en el marco de una categoría tremendamente igualada. Está toda la Hypermotion con la calculadora.

Por arriba y por abajo. La victoria por 1-2 en Leganés lanzó al Racing de Santander a un paso ya del ascenso a Primera, con cuatro puntos de ventaja a falta de tres jornadas, que mantienen la agonía del Zaragoza, a expensas de sus triunfos y los fallos ajenos para tener alguna opción de esquivar su histórico descenso.

Son cuatro los puntos de ventaja del Racing sobre el Deportivo de La Coruña, que subió a la segunda posición con su victoria 0-1 en los instantes finales en Cádiz (próximo rival del Castellón), y, sobre todo, sobre el Almería, que ya no está en ascenso directo, por una cuestión de la diferencia particular en sus enfrentamientos con el conjunto gallego.

Mientras el Deportivo ganó el viernes, el equipo rojiblanco empató a cero en Burgos después de tres triunfos. Su rival aspira a las eliminatorias por el ascenso, pese a sus tres empates seguidos.

A falta de nueve puntos, con la próxima jornada para el Racing el sábado que viene con el Valladolid en El Sardinero, el ascenso directo parece ya una cuestión de los tres, separados en cinco puntos ya el cuarto, el Málaga, ganador por 2-1 contra el Sporting de Gijón con el gol decisivo de Joaquín Muñoz, y el quinto, Las Palmas, goleado por 5-1 por el Andorra, con una segunda parte imponente de los locales.

La pelea del CD Castellón

Las posiciones de play off las completa en este momento el Castellón, que, sin pegada en Ceuta y empatado a uno por un penalti polémico transformado por Marcos en el tramo final, se queda atrás en el esprint por el ascenso directo. Con 65 puntos, está a seis de la segunda posición, pero se sostiene entre los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el ascenso, por más que su ventaja se rebaje a un punto sobre el Eibar (que visitará el SkyFi Castalia en la última jornada).

Marcos, el delantero del Ceuta, antes de lanzar el penalti contra el Castellón. / LaLiga

El conjunto vasco se impuso por 0–1 al Mirandés, al que mantiene en la antepenúltima plaza de la clasificación, todavía a tres puntos de la salvación, igual que el Zaragoza, cuando el final se acerca.

La caída a Primera Federación atosiga al equipo aragonés, cuya derrota 2-0 en Valladolid agrava aún más la ya de por sí situación al límite del Zaragoza. Los goles de Juanmi Latasa y Ángel Carvajal no suponen un golpe definitivo, pero sí casi decisivo para el Zaragoza, que perdió su tercer duelo seguido y está a cuatro puntos de la salvación, ya segura para el Valladolid, igual que para el Granada, aunque perdió por 1-0 en Córdoba.

La permanencia la marca el Cádiz, que sufre. El 0-1 con el Deportivo agrandó la herida. Son ocho derrotas en las últimas nueve jornadas, en las que ha sumado un único punto. Una carga insoportable para un histórico, que, por ahora, se mantiene fuera del descenso, pero circula por el borde, y llegará al SkyFi Castalia este viernes (20.30 horas), tremendamente necesitado.

Por último, la Cultural Leonesa bordea ya la caída a la categoría inferior, que será un hecho en cuanto se deje un punto o no le acompañe cualquier marcador de sus rivales más directos. La derrota por 2-1 contra el Albacete, consumada en el minuto 88, nada más empatar en el Carlos Belmonte, lo deja a nueve puntos de la salvación con nueve por jugarse.