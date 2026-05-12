El Castellón B cree en la permanencia: «Quedan 90 minutos y vamos a ir con todo allí a Las Gaunas»

Tocará ser valientes y salir a por todas en Las Gaunas. Al CD Castellón B solo le vale ganar en el campo de la SD Logroñés si es que quiere seguir jugando en Segunda Federación la próxima temporada 2026/27. En la ida de este ‘play-out’ se perdió en casa 2-3 y tocará remontar en la capital riojana.

Marcos Montero, que firmó el 1-1 que sirvió para después remontar momentáneamente el marcador, aseguró que «iremos allí a luchar por intentar salvarnos», y dejó que el tema es difícil, pero no imposible. «Quedan 90 minutos y vamos a ir con todo allí a Las Gaunas», aseguró el mediocentro valenciano que llegó el pasado verano procedente del Ilicitano.

El tropiezo en la ida

Reconoce el joven futbolista que «sabíamos que en el momento que lográramos marcar el primero, luego los demás iban a llegar. Hicimos el 2-1 y quisimos ir con todo a por más, pero errores nuestros, malos despejes y el no saber gestionar la situación nos condenó a encajar dos goles a última hora».

El partido de vuelta de este ‘play-out’ entre la SD Logroñés y el CD Castellón B se disputará este próximo domingo a las 18.00 horas, en el campo Las Gaunas.