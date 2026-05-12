Así será el 'play-off' de ascenso a Primera que espera al Castellón: sistema, fechas con asterisco...

El CD Castellón encara las últimas jornadas de LaLiga Hypermotion metido de lleno en la batalla por el play-off de ascenso a Primera División. El conjunto albinegro aparece en la sexta posición con 65 puntos tras la jornada 39ª, dentro de la zona de promoción, por detrás de Racing, Deportivo, Almería, Málaga y Las Palmas, y con Eibar y Burgos como principales perseguidores.

La promoción es el camino alternativo y también el más exigente para los equipos que no logran el ascenso directo. En Segunda División, el campeón y el segundo clasificado suben directamente a Primera. La tercera plaza de ascenso se decide en un play-off reservado para los equipos que acaban la fase regular entre el tercer y el sexto puesto.

¿Quién juega la promoción de ascenso?

La promoción de ascenso a Primera la disputan cuatro equipos: el 3.º, 4.º, 5.º y 6.º clasificado de LaLiga Hypermotion.

la disputan cuatro equipos: el de LaLiga Hypermotion. El sistema consta de dos eliminatorias: semifinales y final, siempre a doble partido.

Los cruces son fijos:

Eliminatoria / Cruce / Vuelta

Semifinal 1

3.º contra 6.º

En casa del 3.º

Semifinal 2

4.º contra 5.º

En casa del 4.º

Final

Ganadores de semifinales

En casa del mejor clasificado

Esta norma es especialmente importante para el CD Castellón. No vale solo con entrar en el play-off: cuanto más arriba acabe, más ventaja tendrá.

El mejor clasificado juega la vuelta en casa y, en caso de igualdad final, parte con ventaja reglamentaria.

¿Qué pasa si hay empate en la eliminatoria?

Las eliminatorias se deciden por el resultado global de los dos partidos. Si tras la vuelta hay empate en el marcador acumulado, se juega una prórroga de 30 minutos , dividida en dos partes de 15.

, dividida en dos partes de 15. Si después de la prórroga persiste la igualdad, no hay tanda de penaltis: pasa el equipo que haya terminado mejor clasificado en la liga regular. Por eso, acabar tercero o cuarto puede ser determinante.

Clave reglamentaria

El mejor clasificado tiene doble ventaja: juega la vuelta en su estadio y supera la eliminatoria si el empate se mantiene tras la prórroga.

Alberto Jiménez y Romain Matthys, en el Alfonso Murube. / LALIGA

Fechas del play-off de ascenso de esta temporada

La fase regular de LaLiga Hypermotion 2025/2026 termina el domingo 31 de mayo, con la jornada 42. Ese día, el calendario oficial de LaLiga incluye un partido que puede ser decisivo para la promoción: CD Castellón-SD Eibar en Castalia.

El calendario oficial de competiciones masculinas de la RFEF sitúa la promoción de ascenso de Segunda División durante el mes de junio, con semifinales y final repartidas entre el 7 y el 21 de junio de 2026.

Ronda / Fecha prevista

Semifinales, ida

7 de junio

Semifinales, vuelta

10 de junio

Final, ida

14 de junio

Final, vuelta

21 de junio

Los horarios concretos, pendientes de la programación definitiva de LaLiga

Los horarios concretos y el reparto exacto de los compromisos quedan pendientes de la programación definitiva de LaLiga, de tal forma que la ida de las semifinales sería el jueves 7 y la vuelta, el domingo 10 (en ningún caso, con los encuentros solapándose); y en cuanto a la ronda final, los días 14 y 21 de junio (primer y segundo asalto, respectivamente). Sin embargo, son fechas orientativas, todavía no oficiales.

Son fechas extrañas debido al inicio del Mundial, con la selección española jugando tanto el día 15 como el 21 del mes que viene sus dos primeros compromisos oficiales en Estados Unidos (a las seis de la tarde, hora peninsular española, frente a Cabo Verde y Arabia Saudí, respectivamente). De ahí que haya que esperar a que LaLiga se pronuncie al respecto.

El precedente histórico: desde el tercero hasta el sexto han subido

El formato actual del play-off de ascenso a Primera se estrenó en la temporada 2010/2011. Desde entonces, la promoción ha demostrado que la clasificación ayuda, pero no garantiza nada. Han subido terceros, cuartos, quintos y sextos. Incluso hubo un caso excepcional: el Córdoba CF ascendió en 2014 tras acabar séptimo, porque el Barcelona B, tercero, no podía subir al ser filial.

Año / Temporada / Equipo ascendido por 'play-off' / Puesto en liga regular

2011

2010/11

Granada CF

5.º

2012

2011/12

Real Valladolid

3.º

2013

2012/13

UD Almería

3.º

2014

2013/14

Córdoba CF

7.º*

2015

2014/15

UD Las Palmas

4.º

2016

2015/16

CA Osasuna

6.º

2017

2016/17

Getafe CF

3.º

2018

2017/18

Real Valladolid

5.º

2019

2018/19

RCD Mallorca

5.º

2020

2019/20

Elche CF

6.º

2021

2020/21

Rayo Vallecano

6.º

2022

2021/22

Girona FC

6.º

2023

2022/23

Deportivo Alavés

4.º

2024

2023/24

RCD Espanyol

4.º

2025

2024/25

Real Oviedo

3.º

*Caso excepcional por la presencia del Barcelona B en zona de promoción.

¿Qué puesto ha dado más ascensos?

El dato es revelador: el sexto clasificado ha logrado subir tantas veces como el tercero desde que se creó este sistema.

Puesto de salida / Ascensos logrados

3.º

4

4.º

3

5.º

3

6.º

4

7.º

1

La lectura para el CD Castellón es clara: entrar en el play-off ya abre una vía real hacia Primera, incluso si el equipo albinegro accede como sexto. Pero también es evidente que terminar más arriba reduce riesgos: más opciones de jugar vueltas en el SkyFi Castalia y ventaja en caso de empate tras la prórroga.

¿Por qué el play-off puede decidirse por detalles?

La promoción no premia solo la regularidad, sino también la gestión de cuatro partidos de máxima tensión. Una expulsión, una lesión, un gol encajado en casa o una prórroga pueden cambiar por completo una eliminatoria. La propia normativa convierte la posición liguera en un factor competitivo: si dos equipos acaban igualados en el global y también en la prórroga, el mejor clasificado sigue adelante.

Para el CD Castellón, eso convierte las tres últimas jornadas en una carrera con doble premio: asegurar la presencia en la promoción y, si es posible, mejorar la posición de salida.

La última jornada, con el Castellón-Eibar en el SkyFi Castalia, puede acabar siendo una auténtica final anticipada por el play-off.