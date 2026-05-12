Tiempo de Revisión analiza dos polémicas de la última jornada en Segunda División
El CTA se 'moja' sobre las jugadas controvertidas del Burgos-Almería y Cádiz-Dépor
No entra a explicar el penalti de Brignani en el Ceuta-Castellón
Tiempo de Revisión, el espacio del CTA que analiza varias jugadas polémicas cada semana, evitó dar una explicación sobre el riguroso penalti de Brignani en Ceuta que costó el empate del Castellón.
Sí entró a analizar un posible penalti del Dépor al Cádiz (afirmando que no era) y la polémica de la mano del Burgos-Almería. Según el CTA, el colegiado debió de haber pitado penalti a favor del Burgos. A pesar de ir a ver la jugada repetida en la pantalla, avisado por el árbitro del VAR, no lo hizo.
El Castellón, a lo suyo
Mientras tantos, el CD Castellón avanza en la preparación del duelo del viernes contra el Cádiz CF en el SkyFi Castalia (20.30 horas). Los albinegros se ejercitaron en la Ciudad Deportiva Globeenergy, donde este miércoles repiten.
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