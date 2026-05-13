CD Castellón | Opinión: Lo que deberíamos estar aprendiendo

A falta de tres jornadas para el final del campeonato, el CD Castellón está en puestos de play-off de ascenso. No lo parece. Miro a mi alrededor y abundan los lamentos. Miro y veo demasiada víctima de una ambición mal medida. Creo, lo creo de veras, que de esta temporada histórica no estamos aprendiendo todo lo que deberíamos estar aprendiendo.

Apenas nadie del club, de la afición y de su entorno hemos vivido antes lo que estamos viviendo ahora. Objetivamente y dentro y fuera del campo, la temporada actual es la mejor temporada del Castellón desde 1990. Aquellos que vivieron algo semejante, además, lo hicieron en el contexto de un fútbol que nada tiene que ver con el de ahora. Por eso, lo primero para aprender es reconocer que todos somos novatos en esto. No existe un manual de instrucciones. Todos estamos aprendiendo.

Deberíamos estar aprendiendo, por ejemplo, que al ascenso no se llega al sprint, sino resistiendo. Todo cuesta mucho y nadie sube en febrero, en marzo o en abril, porque en esos meses no se juegan finales por mucho que digan los tertulianos o los titulares de prensa. Menos todavía en esta categoría perversa, donde de repente nada es lo que parece, ni lo que era. Otros equipos que lo vivieron y lo sufrieron en los años anteriores, quizá, lo han sabido gestionar mejor que nosotros, porque así lo aprendieron, y así podríamos reconocerlo.

Deberíamos, también, hacer un esfuerzo y obligarnos a disfrutar de todo este proceso. Sería una victoria colectiva: aprender a disfrutar del proceso. La mejor temporada desde 1990 (subrayo, remarco y recuerdo) no puede vivirse desde la ansiedad, la frustración y la amargura. Sé que no es fácil, porque en la punta de la lengua nos pusieron un caramelo, pero era una trampa. La calma, de hecho, debería ser lo que nos distinguiera de los rivales. La ausencia de necesidad debería ser nuestra ventaja y ese estado óptimo lo estamos perdiendo, a veces sobreactuados, a veces impacientes, a veces demasiado intensos.

Repito, 1990. Se dice pronto, pero está muy lejos. Está tan lejos que ninguno de los rivales directos del Castellón lleva tanto tiempo anhelando un regreso. Ninguno cayó tan abajo, tampoco, ni tantos años, ni tan recientes. Ninguno de ellos viene escalando desde un punto tan remoto. Lamento informar que el Castellón no es nadie, en 2026, ni para la Federación ni para LaLiga ni para los árbitros. Un día lo seremos, si seguimos creciendo, pero aún no. Hoy competimos con hándicap: necesitamos un gol más donde otros necesitan un gol menos. Y se nota.

Desde muy lejos

Tampoco el Castellón tiene el apoyo financiero de una entidad bancaria, ni de una masa social aplastante para la categoría, ni una academia que marque la diferencia. El Castellón tiene un proyecto, que ya es mucho más de lo que ha tenido durante décadas, pero sigue siendo menos de lo que tienen otros que se nos escaparon hace tiempo. Venimos remontando, Voulgaris mediante año tras año, pero insisto: venimos desde muy lejos.

Deberíamos aprender a confiar, también, al hilo. Puedo intuir que el club está tomando nota para que la temporada que viene sea mejor que la presente, y lo puedo intuir, e incluso confiar, porque así ha sido desde el 2022, siempre. La voluntad de mejora continua ya es una seña de identidad del Inmortal, que no se conforma con sobrevivir: también se exige crecer y vivir. Y no por mirar al futuro deberíamos menospreciar lo que ha hecho este equipo, y va a seguir haciendo hasta el final, sea cual sea el final, aunque en el fútbol sea muy fácil acostumbrarse a ganar. Tan fácil que esta temporada, en un momento dado, lo asombroso nos dejó de asombrar.

Por último, con timidez, un consejo: deberíamos aprender a soñar. A reservar un momento cada noche, en la cama, para pensar cómo sería un ascenso -con quién, cómo, etc.-. Estamos en mayo y conservamos intacto ese derecho, y el mero hecho de poder hacerlo ya es un premio. La gasolina -este año, el que viene o el siguiente- para seguir insistiendo. Y aprendiendo.