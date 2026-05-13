Matthys no oculta la “decepción” del Castellón con los penaltis: “Espero que el próximo sí"

Romain Matthys compareció en rueda de prensa este miércoles, 13 de mayo del 2026, en la previa del partido que el CD Castellón disputará este viernes a las 20.30 horas en el SkyFi Castalia ante el Cádiz, un duelo clave en la recta final de la temporada y en plena pelea por acercarse a los puestos de play-off de ascenso, con los visitantes asomándose al precipicio del descenso.

El guardameta belga puso el foco en la importancia de sumar los tres puntos, pero también dejó una reflexión clara sobre uno de los asuntos que más está marcando al equipo en las últimas jornadas: los penaltis en contra.

El portero reconoció que la situación genera frustración dentro del vestuario. “Es un poco una decepción porque a mí los penaltis me gustan, pero de momento no he podido parar ninguno”, explicó Matthys. El de Seraing, no obstante, relativizó la situación y apuntó al componente de azar que tiene este tipo de acciones: “Tú puedes mirar diez penaltis de un jugador que tira a tu derecha y, cuando llega el momento, te tira a la izquierda". "Es un poco suerte, el momento, la presión del partido… Por ahora no tenemos suerte, pero espero que el próximo sí”, señaló.

“Lo más importante es este partido”

Más allá del debate sobre los penaltis, Matthys insistió en que el vestuario del Castellón está completamente centrado en el encuentro ante el Cádiz. “Es un rival muy fuerte", dijo. "Lo importante es que nosotros estemos concentrados en nuestro juego y en ganar”, señaló el guardameta.

El equipo llega a la cita después de varios partidos sin lograr dejar la portería a cero, una circunstancia que el portero tampoco considera alarmante siempre que el resultado acompañe. “La defensa está bien, estoy contento con ella y también con mis partidos: si no dejamos la portería a cero pero ganamos, no hay problema”, afirmó.

El SkyFi Castalia, factor clave para el play-off

El CD Castellón afronta las tres últimas jornadas con dos partidos en casa, una circunstancia que Matthys considera importante para el objetivo de seguir peleando por el play-off. “La clasificación está cerca, pero lo más importante es no mirar a los otros equipos y centrarnos en nosotros: si ganamos este partido y los dos siguientes, creo que el play-off será posible”, indicó.

Alberto Jiménez y Romain Matthys, en el Alfonso Murube. / LALIGA

El portero también quiso lanzar un mensaje directo a la afición albinegra cara al duelo del viernes: “Necesitamos a la afición". "Cuando veo a toda la gente cantar, me gusta mucho y es más fácil jugar con este ambiente”, dijo Matthys, convencido de que el SkyFi Castalia debe ser diferencial en el tramo decisivo.

“En nuestra casa es más difícil venir y ganar", comentó. "Somos muy buenos aquí, también con la afición; y para los rivales es complicado jugar en Castalia”, concluyó el guardameta.