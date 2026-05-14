Altas, bajas y alineaciones probables en el Castellón-Cádiz
Castellonenses y gaditanos miden fuerzas el viernes en el SkyFi Castalia (20.30 horas)
/ EFE
El CD Castellón y el Cádiz CF abren la jornada 40 en el campeonato de Liga de Segunda División. A partir de las 20.30 horas del viernes, castellonenses y gaditanos se cruzan en un duelo importante para sus intereses opuestos. Los dos se juegan mucho: el Castellón está inmerso en la pelea por el play-off de ascenso, mientras que el Cádiz marca ahora mismo la línea de la salvación para los equipos que están en zona de descenso.
Así llegan ambos equipos a la cita.
El Castellón, con todos disponibles
Los albinegros llegan al duelo tras los dos últimos tropiezos, una derrota ante el Córdoba y un empate en Ceuta, que le han relegado a la sexta plaza, con sólo un punto de ventaja sobre el séptimo, lo que obliga a vencer para continuar en puestos de promoción de ascenso y seguir dependiendo de sí mismo.
El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, tiene a toda la plantilla a su disposición y las principales dudas para el once titular recaen en la delantera, donde Adam Jakobsen podría continuar como referencia en el ataque, aunque también podría optar por devolver al danés a la banda izquierda, situar a Brian Cipenga en la derecha, y Ousmane Camara volvería a ser el futbolista más avanzado.
El Cádiz busca una reacción
El Cádiz todavía conserva un pequeño colchón respecto a las plazas de descenso con una ventaja de tres puntos, diferencia no definitiva que obliga al equipo a reaccionar cuanto antes para evitar llegar a la última jornada con la permanencia aún en juego.
Las frases de Pablo Hernández en la rueda de prensa
Para este partido, continúan de baja los lesionados Isaac Carcelén, Javier Ontiveros y el georgiano Iuri Tabatadze. Además, en el último encuentro cayó lesionado el centrocampista Joaquín González, pero puede volver el central Iker Recio, una vez cumplido un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Por último, desde Cádiz apuntan como posibles bajas de última hora al mediapunta Suso y al delantero Roger Martí.
Alineaciones probables
CD Castellón: Matthys; Mellot, Brignani, Alberto Jiménez, Alcázar; Barri, Gerenabarrena, Cipenga, Jakobsen; Calatrava y Camara.
Cádiz CF: David Gil; Díaz, Kovacevic, Recio, Climent; Diakité, Álex Fernández, Ortuño, Brian Ocampo, Cordero; y García Pascual.
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