El Castellón B se prepara para la final de las finales en Las Gaunas: centros, contactos, despejes… y penaltis

El CD Castellón B prepara a conciencia la final de las finales que le espera este domingo (17 de mayo del 2026), a las 18.00 horas en el Estadio Las Gaunas de la capital de La Rioja contra la Sociedad Deportiva Logroñés, con la desventaja del 2-3 con el que se perdió en el SkyFi Castalia en la ida del play-off por la permanencia en Segunda Federación.

Como cuando arranque el partido el filial albinegro estará ocupando plaza de descenso, tocará saltar al césped yendo a por la victoria desde el pitido inicial del colegiado. Sin desesperarse porque por delante habrá 90 minutos de partido para anotar uno o dos goles, y evitar encajar.

La diferencia

Este miércoles, el CD Castellón B completó un entrenamiento muy exigente y diferente a los de otros días y otras semanas. Se prepara para lo que sucedió en el SkyFi Castalia el domingo. Tocará ir a pelear todos los balones centrados, que serán muchos, estar atento a los contactos, empujones y a despejar el balón del área propia sin pensárselo dos veces.

Galería | El Castellón B-Logroñés del SkyFi Castalia, en imágenes / Gabriel Utiel

El colofón

Entrenamiento que finalizó con algo que no se había visto en lo que va de temporada y porque se puede dar el domingo en Las Gaunas, si es que la eliminatoria acaba empatada. Se ensayó el lanzamiento de penaltis... por si las moscas. Una circunstancia que hay que tener presente.