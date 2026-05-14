Castellón-Cádiz: horario y dónde ver el partido

El CD Castellón afronta este viernes a las 20.30 horas una de las citas más importantes de la temporada. El conjunto albinegro recibe al Cádiz CF en el Estadio SkyFi Castalia en un encuentro clave en la pelea por los puestos altos de la clasificación de Segunda División, para unos, y de la zona baja, para otros.

El choque llega cargado de tensión competitiva y con mucho en juego para ambos conjuntos. El Castellón encara la cita después del empate logrado en Ceuta, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el vestuario de Pablo Hernández. Los albinegros dominaron buena parte del encuentro y dispusieron de numerosas ocasiones para llevarse la victoria, aunque la falta de acierto les obligó a conformarse con un punto que supo a poco, después de un penalti en contra. Pese a ello, el equipo orellut sigue muy vivo en la lucha por acabar la temporada en la zona noble de la clasificación.

El capitán castellonense, Alberto Jiménez, ya dejó claro tras el duelo ante el Ceuta que el equipo mantiene intacta la ambición de cara al tramo final del campeonato. El defensa aseguró que “hay que ganar los tres partidos para estar arriba”, reflejando la mentalidad con la que el conjunto orellut afronta este desenlace liguero.

Un gran ambiente

Castalia volverá a presentar un gran ambiente para empujar a un equipo que ha convertido su estadio en uno de los escenarios más exigentes de la categoría. La afición albinegra sabe que el duelo ante el Cádiz puede marcar buena parte del futuro inmediato del club y la respuesta en las gradas apunta nuevamente a ser masiva.

Galería | Entrenamiento: el CD Castellón prepara el duelo contra el Cádiz / Toni Losas

Enfrente estará un Cádiz que también llega necesitado de puntos. El conjunto andaluz, diseñado inicialmente para pelear por el ascenso tras su reciente paso por Primera División, ha vivido una campaña irregular, y actualmente está en una mala racha de resultados, pese a la mejoría que siguió al cambio de entrenador. Eso sí, el equipo amarillo cuenta con una plantilla experimentada y con futbolistas acostumbrados a escenarios de máxima presió. Sigue siendo un rival peligroso por calidad individual y oficio competitivo.

El encuentro tendrá también un importante componente emocional y ambiental. Castalia se ha consolidado como uno de los estadios con mayor ambiente de la categoría y el club espera una entrada cercana al lleno para un partido que puede resultar determinante en la clasificación final.

Dónde ver el partido

En cuanto a las opciones para seguir el encuentro, el Castellón-Cádiz podrá verse en directo en Movistar LaLiga, canal principal de la operadora para la Segunda División. Además, el choque estará disponible en otras plataformas habituales que integran el canal en sus servicios televisivos, como Orange TV, Vodafone TV y diferentes operadores con paquetes de fútbol contratados.

Tras este compromiso, al Castellón todavía le restarán dos encuentros más para cerrar la competición. Los de Pablo Hernández deberán visitar a la SD Huesca y concluirán el campeonato frente a la SD Eibar, otro de los aspirantes al ascenso. Un calendario exigente que obliga a los albinegros a mantener un alto nivel competitivo hasta el último minuto de la temporada.

Con dos históricos del fútbol español frente a frente, un estadio preparado para vivir otra gran noche y mucho en juego en la clasificación, el Castellón-Cádiz se presenta como uno de los partidos más atractivos de la jornada en Segunda División.