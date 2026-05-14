CD Castellón | Castelló-Cádiz, historia de dos ciudades y una rivalidad

Castelló y Cádiz, aunque muy distanciadas geográficamente hablando, llevan décadas unidas, especialmente por la importante colonia de gaditanos en la capital, especialmente en el Grau. Y futbolísticamente hablando, la relación es muy fuerte. No en vano, el conjunto amarillo es el 11º al que más se han enfrentado los albinegros.

Un poco de contexto

Orelluts y amarillos, sobre todo, trabaron un vínculo especialmente estrecho entre 1966 y 1994, cuando se registran 16 de los 25 caras a caras directos, la mayoría (22) en Segunda División y apenas tres en la máxima categoría. Especialmente doloroso es el último en Primera, porque significó la despedida del Castellón de la élite, en 1991. Una larguísima espera.

Castalia había acogido, en la 35ª jornada, un crucial Castellón-Cádiz (2-0), resuelto por la brillante actuación de Igor Dobrovolski (autor del 1-0). El resultado parecía encarrilar la permanencia de los albinegros a la vez que mandaba a Segunda a los amarillos, pero el desenlace de la última fecha es algo que todavía recordamos los que tenemos de 45 años para arriba.

El 3-0 del Carlos Tartiere y la remontada ante el Zaragoza, a lomos de Kiko Narváez, en el Ramón de Carranza (2-1). Despedida (hasta hoy en día) del Castellón de Primera y el Cádiz que acababa por salvarse al salir airoso (por penaltis) de un play-off con el Málaga.

Las mejores imágenes de Dobrovolski en el CD Castellón / Archivo Mediterráneo

No obstante, esa rivalidad había empezado a cobrar más fuerza en la década anterior con aquel Cádiz de los milagros de Manuel Irigoyen, el presidente capaz de inventarse una liguilla de la muerte en 1987, con el visto bueno de la federación española, para salvar a su Cádiz, por lo que era visto como un club que recibía los favores del organismo que, por aquel entonces, organizaba la competición.

Los precedentes

Curiosamente, el Cádiz ha sido, tradicionalmente, un rival relativamente asequible en la capital de la Plana. Aparte del 1-3 de la pasada campaña, los otros triunfos amarillos son el 0-3 de la 1960/1961, el 0-1 de la 1981/1982 y el 1-5 de la siguiente.

La amenaza

Cara a mañana en el SkyFi Castalia, lo que el Cádiz teme es lo que tantas veces ha sufrido el Castellón: la ley del ex.

Esta vez, encarnada en la figura del ahora entrenador Pablo Hernández (jugó en el Cádiz, cedido por el Valencia, en el segundo tramo de la temporada 2006/2007, en Segunda: 22 partidos y cuatro goles)

(jugó en el Cádiz, cedido por el Valencia, en el segundo tramo de la temporada 2006/2007, en Segunda: 22 partidos y cuatro goles) Y por Awer Mabil (el australiano tuvo un paso fugaz en la Tacita de Plata: apenas 162 minutos cinco encuentros en la 2022/2023, en Primera División).

La trayectoria

Desde el 2-0 al Castellón con el que cerró el 2025, los amarillos solo han sido capaces de ganar dos encuentros más: 3-2 al Sporting (9 de enero) y 0-2 al Mirandés (13 de marzo).

Solamente ha sumado un punto de 27 (y cinco sobre 54), pero debido a que la permanencia está tan barata (solo ocho victorias han logrado los cinco últimos clasificados en las 10 últimas jornadas, dos de ellas en encuentros entre esos mismos rivales), sigue teniendo un margen de tres puntos.

¿Justicia poética?

Tendría, incluso, cierto halo poético que, para cerrar ese círculo que empezó a dibujarse hace 35 años, el Castellón ganara mañana para tomar impulso en su regreso a la élite; y que con esa derrota metiera en descenso a Primera RFEF al Cádiz, que entre 2010 y 2016 pisó por última vez la Segunda B.