Conexión Orellut | El CD Castellón busca un triunfo 'revitalizante' ante un Cádiz CF en apuros

Estrenamos un nuevo episodio del podcast Conexión Orellut, dirigido por José Luis Gual, centrado en la previa del importante partido que el CD Castellón disputará en Castalia frente al Cádiz CF.

El programa aborda la necesidad de los albinegros de reencontrarse con la victoria para consolidar sus aspiraciones de play-off, después de varios encuentros marcados por la falta de acierto en ataque y errores defensivos que han condicionado los resultados recientes.

Escucha el nuevo episodio

El episodio incluye las declaraciones de Pablo Hernández, la última hora del conjunto gaditano con Javi Lacave y el análisis de José Luis Gual, Pedro Pino, Toni Gascó y Pablo Bou. Además, el podcast incorpora una nueva entrega de la sección musical Enola Wave, con Vicente Llácer, dedicada a la música New Wave de los años 80.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube PodcastiVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.