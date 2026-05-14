Pablo Hernández: su pasado en el Cádiz, la importancia de mantener la calma y el impacto de la falta de acierto: "Nos tiene que doler más"

El CD Castellón recibe mañana al Cádiz en el SkyFi Castalia, con el objetivo de sumar tres puntos que le aseguren permanecer otra jornada en los puestos de play-off de ascenso. El equipo orellut encara la cita con todos sus jugadores disponibles, sin bajas, y con el sabor amargo de los últimos dos tropiezos ante Córdoba y Ceuta.

El entrenador, Pablo Hernández, ha comparecido este jueves en rueda de prensa.

Estas han sido sus frases más destacadas.

El Cádiz, próximo rival

"El Cádiz me sorprende (por su mala situación clasificatoria). Le tengo cariño, jugué media temporada allí, en los inicios. Obviamente mañana quiero ganar y a partir de ahí le deseo lo mejor".

"Espero un Cádiz combativo, que venga con el cuchillo entre los dientes. En los tres partidos con el nuevo entrenador, Idiakez, han mejorado. Solo han sumado un punto, pero si lo analizas, contra dos rivales complicados (Las Palmas y Dépor) perdieron por la mínima y tuvieron opciones. Espero un partido complicado, nos van a exigir mucho, nuestra mejor versión. Será importante mantener la calma y encontrar nuestro juego. Por momentos nos van a esperar para después transitar y allí (en el 2-0 de la primera vuelta) es como nos hicieron daño"

Recuerdos de su etapa en Cádiz

"He vuelto muchas veces, dejé buenos amigos por allí. Recibí un cariño muy grande. Es una afición que muchas veces he comparado con la del Castellón, con mucho sentimiento, y que también ha sufrido malas épocas como aquí. Es un club que está llamado a pelear por algo más, pero por circunstancias no está siendo así. En lo personal, solo tengo buenos recuerdos del tiempo que pasé allí y de los amigos que hice".

Pablo Hernández, en el Cádiz. / Archivo / Delegaciones

La mala sensación por los últimos dos resultados, con más juego que puntería

"Puedes perder o ganar, pero quedarte con esa sensación de que has hecho muchas cosas para ganar y en circunstancias normales debes ganar y no lo haces... Te quedas con esa mala sensación. Hay que intentar cambiarla: seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, corregir esos detalles que nos están costando puntos, pero seguir con confianza".

"Es importante que el equipo siga con confianza. Y sobre todo, en el acierto cara al gol, que nos duela un poquito más. Se lo he dicho a los jugadores. A veces te ves superior, piensas que no ha entrado esta, que entrará la siguiente... no, nos tiene que doler, darle más importancia. A veces, aunque seas capaz de crear, si no eres más agresivo o no tomas mejores decisiones en el último tercio, te puede costar eso".

El apoyo de la afición en el SkyFi Castalia

"Para nosotros es vital. Sabemos que van a estar con nosotros todo el partido. Seguro que va a ser un factor importante para nosotros. Nos vamos a dejar la vida en el terreno de juego para sumar los tres puntos. Los necesitamos".

Galería | Entrenamiento: el CD Castellón prepara el duelo contra el Cádiz / Toni Losas

Últimas tres jornadas

"Lo mejor es que dependemos de nosotros mismos, de lo que seamos capaces de hacer. A partir de ahí, no podemos estar pendientes de lo que hagan los rivales. Sumar lo máximo posible y al final ver dónde estamos. Todo pasa por ganar mañana aquí, sumar tres puntos con nuestra gente. Eso nos acercará".

Penaltis y Matthys

"Nos hubiera gustado que hubiera parado alguno, sobre todo por su confianza. Pero no solo depende de él, también cuenta el lanzador, y no está teniendo suerte. En las últimas jornadas, si no es expulsión es penalti, estamos en una dinámica así. Podemos discutir si es o no, si nos han pitado alguno que en el área contraria no, pero no hay que poner el foco en eso, sino en el partido, en lo que podemos hacer nosotros para brindar una victoria a nuestra afición, y que lo otro no nos afecte".