Un nuevo éxito de la cantera del CD Castellón: el ascenso del filial femenino

Si hace unas semanas el juvenil B del CD Castellón consiguió ascender de Lliga Comunitat Juvenil a Liga Nacional, un gran éxito para la cantera albinegra, este jueves por la noche el segundo equipo femenino del club de la capital de la Plana, el CD Castellón B, logró ascender desde la Primera Regional Valenta a la Lliga Autonómica Valenta, categoría previa a la Tercera Federación donde milita el femenino A.

Este ascenso del equipo capitaneado por Juan Manuel López (entrenador), Enrique Jorge Pérez (segundo entrenador) y Miguel Ángel López (delegado), entre otros, se logró pasado jueves por la noche tras vencer al Joventut Almassora A en partido adelantado de la 24ª, donde se remontó el gol inicial de las almassorenses (María Vaquerizo), con goles de Lucía Gonçalves -2-, y Selena Suárez -3-), para el 1-5 final.

Una temporada brillante para este joven equipo que, hasta la fecha, ha traducido sus 24 partidos disputados en 20 victorias, junto a un empate y tres derrotas. El Castellón B igualó en casa ante l’Alcudia (1-1), y cayó en los duelos fuera de casa ante el Atlético Saguntino (3-1), Villarreal D (2-1) y ante el CD Casinos (2-0). A todo ello, el equipo ha marcado un total de 86 goles (3,5 por partido) y ha encajado 26.