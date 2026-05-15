Directo | Castellón-Cádiz

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Los orelluts buscan tres puntos clave en la pelea por el play-off de ascenso (20.30 horas)

El Castellón-Cádiz, en directo.

El Castellón-Cádiz, en directo. / Mediterráneo

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

El Estadio SkyFi Castalia alberga, a partir de las 20.30 horas, el partido entre el CD Castellón y el Cádiz CF, correspondiente a la jornada 40 del campeonato de Liga en Segunda División.

Los albinegros buscan, con el apoyo de su afición, una victoria clave en la apretada pelea por el play-off de ascenso. Los visitantes, por su parte, quieren dar un paso adelante para evitar el descenso.

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Sigue el partido en el directo de Mediterráneo.

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