La indignación de Pablo Hernández con el árbitro tras el Castellón-Cádiz: "Es la tónica de toda la temporada"

Indignación, frustración, lamentación, insatisfacción... términos que ha sentido Pablo Hernández durante el partido de este viernes, en el que el CD Castellón solo ha podido sumar un empate ante el Cádiz CF en el SkyFi Castalia (1-1), en un encuentro clave para dar un paso de gigante en la clasificación para el play-off de ascenso a Primera División.

El entrenador del conjunto albinegro ha mostrado su decepción ante la permisividad del colegiado Germán Cid Camacho, del Comité Castellano-leonés, dejando muy claro que "el Cádiz quería que no se jugara nada y se lo ha permitido, y así es muy difícil".

Igualdad en el partido entre Castellón y Cádiz en el SkyFi Castalia. / Kmy Ros

Estas son las reacciones de Pablo Hernández tras el Castellón Cádiz

Mejores

"Hemos sido superiores, especialmente en la primera parte, pero no hemos sabido aprovechar nuestras ocasiones".

Rival ultradefensivo

"Ellos han jugado muy atrás, sin dejarnos espacios y han hecho su partido, con demasiados parones. Y así es complicado".

Permisividad arbitral

"El árbitro les ha permitido que al final no se jugara a nada. Es la tónica de toda la temporada, son cosas que no podemos controlar y que tenemos que lidiar con ellas. Así es muy complicado. Pero nosotros debemos aislarnos de todo eso y creer", ha destacado.

El Castellón deja escapar ante el Cádiz una inmejorable ocasión para afianzarse en la zona de 'play-off' de ascenso. / Kmy Ros

Insistiendo en que: "El Cádiz ha venido a hacer su juego, a que no pase nada, y se lo han permitido"

A su vez, ha remarcado que "en la recta final del encuentro apenas ha podido jugarse. El rival ha parado mucho el partido, han habido demasiado demasiados parones".

Cansancio en la recta final

"El equipo quizá sí que se ha visto cansado en la recta final, no hemos estado finos ni en lo físico ni en lo mental. He tenido que quitar a Lucas y Mellot con problemas físicos... No ha sido fácil. Además, ante un rival con un bloque muy bajo que apenas nos dejaba jugar".

El portero del Cádiz, David Gil, depeja un balón en presencia de Ousmane Camara, del Castellón. / Kmy Ros

Ha faltado frescura en los metros finales

"Cierto es que, pese a haber sido superiores, nos ha faltado frescura al final, tanto física como también mental, ya que no hemos estado acertados en el pase final o en el remate".

Satisfecho y con fe ciega en la clasificación

"Pese a ello, estoy muy satisfecho de mis jugadores, orgullosos de la temporada que estamos haciendo. Yo creo en ellos. Creo que lo vamos a conseguir y eso le he dicho a mis jugadores. La plantilla está esperanzada. Todos queríamos dar un paso de gigante ante el Cádiz, pero nos quedan dos finales y lo vamos a conseguir. Dependemos de nosotros mismos y vamos a darlo todo"

Pablo Hernández pide a la afición del CD Castellón ir todos a una. / Kmy Ros

A ganar en Huesca: "Todos a una"

"Vamos a ir a Huesca a sacar los tres puntos porque creemos en el objetivo. Pero para ellos tenemos que estar todos unidos, ahora más que nunca e ir todos a una".