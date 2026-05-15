La previa del Castellón-Cádiz | El tren del ‘play-off’ pasa por el SkyFi Castalia

El CD Castellón, equipo de play-off sin interrupción desde noviembre, defiende hoy esa posición de privilegio contra el Cádiz CF (20.30 horas). Un traspié albinegro acentuaría el sabor amargo de los últimos tropiezos y podría sacar al Castellón de los puestos de play-off de ascenso, en función de los resultados de los perseguidores este fin de semana.

Al campeonato le quedan tres jornadas. Tras recibir esta noche al Cádiz, el equipo de Pablo Hernández viajará a Huesca, y luego cerrará la Liga en el SkyFi Castalia contra un rival directo, el Eibar. Si gana esta noche, el Castellón seguirá en play-off de ascenso. Si empata, podría salir el sábado de los seis primeros (Eibar mediante), pero seguiría dependiendo de sí mismo por el mentado enfrentamiento de la última jornada. Pero si pierde, y el Burgos gana mañana en Granada, el Castellón ya no dependería de sí mismo para acceder a las eliminatorias.

Las cuentas finales

Son las cábalas habituales de los finales de la temporada. En este caso, y a diferencia del curso pasado, el albinegrismo hace las cuentas sobre la zona alta. El Cádiz, por ejemplo, llega a la Plana en situación distinta. Con apenas tres puntos de distancia respecto al descenso, el equipo de Idiakez no tiene la permanencia asegurada.

La diferencia clasificatoria impacta en especial por las distintas realidades de ambos clubs en las últimas décadas. Si el Castellón penó en Tercera durante siete años, el Cádiz asomó en Primera con relativa frecuencia. La ilusión albinegra contrasta ahora con la necesidad de los amarillos.

Para culminar esa ilusión colectiva con el billete al play-off, Pablo Hernández encara el partido de hoy sin bajas. El entrenador orellut tiene a su disposición a toda la plantilla, por lo que el abanico de opciones para el once titular es muy amplio. Se espera continuidad con matices: quizá Diego Barri regrese al once titular en la media, una vez superadas las molestias en la espalda, y Pablo pueda adaptar al plan de partido idóneo las características del nutrido grupo de aspirantes de la parcela ofensiva.

Galería | Entrenamiento: el CD Castellón prepara el duelo contra el Cádiz / Toni Losas

Como fuere, la intención del Castellón será llevar el peso del juego, como siempre, y minimizar al máximo las pérdidas, a la vez, para evitar las contras del Cádiz que resultaron letales en la derrota de la primera vuelta (2-0). Los orelluts, que se han dejado cinco puntos en las dos últimas jornadas, necesitan recuperar la contundencia para ser competitivos de aquí al final de la Liga.

Enfrente, el Cádiz llega envuelto en una mala dinámica de resultados, a pesar de haber mejorado la imagen en los tres partidos con Idiakez al mando. La situación del equipo gaditano se ha complicado, ya que únicamente ha sido capaz de sumar cinco de los últimos 54 en juego, a pesar de los nombres de alto nivel que conforman el plantel.

Así llega el Cádiz

Para este partido, continúan de baja los lesionados Isaac Carcelén, Javier Ontiveros y Iuri Tabatadze. Además, en el último encuentro cayó lesionado el centrocampista Joaquín González, pero a cambio puede volver el defensa central Iker Recio, una vez cumplido un partido de sanción. Por último, desde Cádiz apuntan como posibles bajas de última hora al mediapunta Suso y al delantero Roger Martí, dos veteranos ilustres.