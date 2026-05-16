El uno a uno del Castellón-Cádiz | Vota al mejor
Reparto de puntos en el SkyFi Castalia (1-1)
Matthys | 7 |
Tuvo poco trabajo, pero lo hizo bien. Paró la más clara frente a Cordero e inició la acción del 1-0.
Mellot | 6 |
Le tocaron los más difíciles: primero Cordero y luego Ocampo. Se retiró lesionado.
Brignani | 6 |
Dominó a Lucas Pérez, con algún susto a campo abierto. Ganó muchos duelos.
Alberto | 6 |
Buen partido. Apenas concedió a los rivales y movió la pelota con criterio.
Barri | 7 |
Dominó la medular, atento a las coberturas y pisó área con peligro hasta que, con amarilla, fue sustituido.
Gerenabarrena | 7 |
Robó mucho, fundamental para jugar en campo contrario. Al final, de lateral.
Cipenga | 7 |
Anduvo poco lúcido, pero insistió en ambas bandas y marcó el único gol local.
Alcázar | 6 |
Parece que está llegando algo justo al final. Trabajó la banda, con altibajos, y se marchó ‘tocado’.
Jakobsen | 6 |
Dinámico, tiró muchos desmarques, pero le encontraron poco.
Cala | 7 |
Participó en el gol y en las mejores ocasiones. Sin puntería en el último tramo.
Camara | 7 |
Mucho trabajo. Asistió en el 1-0 y generó con y sin balón. Le anularon uno por por fuera de juego.
También jugaron
Mabil | 5 |. Un par de centros. Desconectado.
Tincho | 7 |. Funcionó. Fino con el balón.
Álvaro | 6 |. Un cabezazo que se marchó fuera y alguna buena dejada.
Suero | 6 |. Lo intentó, móvil. Cayó a los costados para levantar centros.
Douglas | 5 |. Sorprendió su entrada. Se movió por la izquierda, discreto.
Doué | 5 |. Mediocentro en los últimos minutos, en su línea.
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