El uno a uno del Castellón-Cádiz | Vota al mejor

Matthys | 7 |

Tuvo poco trabajo, pero lo hizo bien. Paró la más clara frente a Cordero e inició la acción del 1-0.

Mellot | 6 |

Le tocaron los más difíciles: primero Cordero y luego Ocampo. Se retiró lesionado.

Brignani | 6 |

Dominó a Lucas Pérez, con algún susto a campo abierto. Ganó muchos duelos.

Alberto | 6 |

Buen partido. Apenas concedió a los rivales y movió la pelota con criterio.

Barri | 7 |

Dominó la medular, atento a las coberturas y pisó área con peligro hasta que, con amarilla, fue sustituido.

Gerenabarrena | 7 |

Robó mucho, fundamental para jugar en campo contrario. Al final, de lateral.

Cipenga | 7 |

Anduvo poco lúcido, pero insistió en ambas bandas y marcó el único gol local.

El congoleño Brian Cipenga celebra el gol del 1-0 del Castellón ante el Cádiz. / Kmy Ros

Alcázar | 6 |

Parece que está llegando algo justo al final. Trabajó la banda, con altibajos, y se marchó ‘tocado’.

Jakobsen | 6 |

Dinámico, tiró muchos desmarques, pero le encontraron poco.

Cala | 7 |

Participó en el gol y en las mejores ocasiones. Sin puntería en el último tramo.

Camara | 7 |

Mucho trabajo. Asistió en el 1-0 y generó con y sin balón. Le anularon uno por por fuera de juego.

También jugaron

Mabil | 5 |. Un par de centros. Desconectado.

Tincho | 7 |. Funcionó. Fino con el balón.

Álvaro | 6 |. Un cabezazo que se marchó fuera y alguna buena dejada.

Suero | 6 |. Lo intentó, móvil. Cayó a los costados para levantar centros.

Douglas | 5 |. Sorprendió su entrada. Se movió por la izquierda, discreto.

Doué | 5 |. Mediocentro en los últimos minutos, en su línea.