El curioso dato de lo que duran los partidos del CD Castellón en la presente temporada

Desde que llegó el VAR al futbol profesional los partidos, muchas veces, se hacen eternos. Parece que nunca van a acabar. Acostumbrados a que durasen máximo 95 a lo sumo, de un tiempo a esta parte ese minutaje se queda corto. La prueba está en lo que le está sucediendo esta temporada 2025/26 al CD Castellón. Y es que 22 de los 40 partidos que lleva disputados, más de la mitad, se han ido por encima de los 100 minutos.

El partido más largo es el que disputó el club de la capital de la Plana en el Estadio Insular frente a la UD Las Palmas (1-1). Duró 107 minutos, +17 de lo normal. En ese duelo también se contabiliza la segunda parte más larga de la temporada: duró 58 minutos. En cambio, el partido con menos minutaje este curso liguero fue el que se disputó en El Plantío frente al Burgos CF (0-0) que duró 93 minutos.

A todo ello, el CD Castellón lleva disputados, exactamente, 4.000 minutos contado la prolongación de todos los partidos. Tras la jornada 40 el club castellonense debería haber disputado 3.600 minutos. Si se le suman todos los descuentos da 4.000 minutos jugados, y equivaldría a haber jugado 44 partidos y medio.