La intrahistoria del Castellón-Cádiz: de la ilusión de la previa a un tenso final en Castalia

Para la mayoría de los aficionados, el viernes no es el día favorito para acudir al fútbol, pero aún así las gradas del Estadio SkyFi Castalia presentaron ayer un magnífico aspecto, con más de doce mil espectadores, en el duelo del CD Castellón contra el Cádiz CF. La importancia del partido, el penúltimo en casa en Liga regular para los orelluts, bien lo merecía.

Ya en la previa hubo un buen ambiente, con la propuesta de pintacaras y globos albinegros de la Fedpecas y con las diferentes actividades impulsadas por el Fondo 1922 (corteo, tifo callejero, etc.). También hubo movimiento reseñable en la tienda oficial del club, con algunos descuentos ya pensando en el verano.

Alberto Jiménez conversa con algunos aficionados. / KMY ROS

En el tiempo de descanso, además, hubo concurso, en esta ocasión de la mano de Malco. Tras el partido, se produjo un intercambio de pareceres entre algunos miembros del fondo y varios jugadores, como Mellot, Alberto o Raúl Sánchez, que requirió la intervención de Voulgaris. También fue tenso el final del partido en el palco.

Apoyo institucional

El presidente del club orellut, Haralabos Voulgaris, acudió al encuentro. De hecho, el jueves participó, junto a su mascota Oscar, en la tradicional foto de la plantilla. En el día de ayer, el Castellón contó con un importante apoyo institucional. Así, en el palco también destacó la presencia de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, además de otros ediles del equipo de gobierno municipal, y de destacados miembros del club como el director general, Alberto González, o el jefe de reclutamiento, Ramón Soria.

Barrachina, González, Carrasco y Voulgaris, en el palco del SkyFi Castalia. / KMY ROS

Afición visitante

Si el partido era trascendental para el Castellón, en sus aspiraciones de la zona alta, no lo era menos para el Cádiz, por la zona baja. Así, alrededor de 100 aficionados cadistas se hicieron notar en la grada visitante del SkyFi Castalia.

Reencuentros y algún adiós

Cabe recordar que en el Castellón militan actualmente dos exjugadores del Cádiz. El entrenador orellut, Pablo Hernández, jugó media temporada en el Cádiz en calidad de cedido, en su juventud. También vistió la elástica amarilla Awer Mabil, uno de los pocos jugadores del Castellón con experiencia (breve) en Primera División. Por cierto, el de ayer pudo ser el último partido en casa de Mabil, si finalmente es convocado para el Mundial con la selección de Australia. En situación similar se encuentra el congoleño Cipenga, que además finaliza contrato al término de la temporada. Veremos.

Pablo Hernández, con gesto de impotencia con el árbitro tras el Castellón-Cádiz. / Kmy Ros

Próxima jornada

La semana que viene, el Castellón visitará al Huesca, otro equipo de la zona baja. El partido se disputará el domingo a las 18.30 horas, igual que el resto de la jornada. Los de Pablo Hernández terminarán la Liga en el SkyFi Castalia, el último fin de semana de mayo y contra el Eibar, en horario por determinar. Hoy estarán muy pendientes de los partidos de perseguidores. El Castellón sigue dependiendo de sí mismo: si gana los dos partidos que quedan estará sí o sí en play-off.